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Индикаторы

CC - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2478
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Cyclic Component Джона Элерса.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Cyclic Component [i] = (HP[i] + 2*HP[i-1] + 2*HP[i-2] + HP[i-3])/6,

где:

HP[i] = (Price[i] - Price[i-1])*(1 + Alpha)/2 + 2*Alpha*HP[i-1],
Alpha = (1 - sin(2*Pi/Period))/cos(2*Pi/Period)

IT IT

Instantaneous Trendline - "мгновенная" линия тренда Джона Элерса.

DeleteTradeArrows DeleteTradeArrows

Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.

AwesomeMod AwesomeMod

Модифицированный Awesome Oscillator.

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

Индикатор силы тренда и возможного изменения его направления.