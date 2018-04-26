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CC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Cyclic Component Джона Элерса.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Cyclic Component [i] = (HP[i] + 2*HP[i-1] + 2*HP[i-2] + HP[i-3])/6,
где:
HP[i] = (Price[i] - Price[i-1])*(1 + Alpha)/2 + 2*Alpha*HP[i-1],
Alpha = (1 - sin(2*Pi/Period))/cos(2*Pi/Period)
Alpha = (1 - sin(2*Pi/Period))/cos(2*Pi/Period)
IT
Instantaneous Trendline - "мгновенная" линия тренда Джона Элерса.DeleteTradeArrows
Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.
AwesomeMod
Модифицированный Awesome Oscillator.Advance_Decline_Line
Индикатор силы тренда и возможного изменения его направления.