Реальный автор: Kalenzo

Два разнопериодных индикатора SSL, выполненные в виде цветного облака. Работа с цветным облаком основана на пересечениях исходных индикаторов, сопровождаемых изменениями цвета этого облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор SSL2