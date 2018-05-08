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SSL2 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Kalenzo
Два разнопериодных индикатора SSL, выполненные в виде цветного облака. Работа с цветным облаком основана на пересечениях исходных индикаторов, сопровождаемых изменениями цвета этого облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор SSL2
Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.KWAN_RDP_HTF
Индикатор KWAN_RDP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Сглаженная скорость изменения стандартной девиации.e-News-Lucky
Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.