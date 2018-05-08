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Индикаторы

SSL2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1638
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
SSL2.mq5 (14.28 KB) просмотр
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Реальный автор: Kalenzo

Два разнопериодных индикатора SSL, выполненные в виде цветного облака. Работа с цветным облаком основана на пересечениях исходных индикаторов, сопровождаемых изменениями цвета этого облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор SSL2

Рис.1. Индикатор SSL2

2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF

Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KWAN_RDP_HTF KWAN_RDP_HTF

Индикатор KWAN_RDP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XStdDevSpeed XStdDevSpeed

Сглаженная скорость изменения стандартной девиации.

e-News-Lucky e-News-Lucky

Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.