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XStdDevSpeed - индикатор для MetaTrader 5
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Сглаженная скорость изменения стандартной девиации. Интерпретация значений индикатора:
- Большие положительные значения (желтый цвет) свидетельствуют об увеличении тренда;
- Большие отрицательные значения (серый цвет) говорят о том, что тренд падает;
- Нулевые значения после положительных - признак того, что тренд продолжается;
- Нулевые значения после отрицательных - есть повод предположить, что на рынке флет.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор XStdDevSpeed
Два разнопериодных индикатора SSL, выполненные в виде цветного облака.2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF
Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.KWAN_CCC_HTF
Индикатор KWAN_CCC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.