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Индикаторы

XStdDevSpeed - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1338
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Сглаженная скорость изменения стандартной девиации. Интерпретация значений индикатора:

  • Большие положительные значения (желтый цвет) свидетельствуют об увеличении тренда;
  • Большие отрицательные значения (серый цвет) говорят о том, что тренд падает;
  • Нулевые значения после положительных - признак того, что тренд продолжается;
  • Нулевые значения после отрицательных - есть повод предположить, что на рынке флет.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XStdDevSpeed

Рис.1. Индикатор XStdDevSpeed

SSL2 SSL2

Два разнопериодных индикатора SSL, выполненные в виде цветного облака.

2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF

Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

e-News-Lucky e-News-Lucky

Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.

KWAN_CCC_HTF KWAN_CCC_HTF

Индикатор KWAN_CCC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.