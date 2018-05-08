Сглаженная скорость изменения стандартной девиации. Интерпретация значений индикатора:

Большие положительные значения (желтый цвет) свидетельствуют об увеличении тренда;

Большие отрицательные значения (серый цвет) говорят о том, что тренд падает;

Нулевые значения после положительных - признак того, что тренд продолжается;

Нулевые значения после отрицательных - есть повод предположить, что на рынке флет.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XStdDevSpeed