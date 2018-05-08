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Индикаторы

KWAN_RDP_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1233
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
KWAN_RDP_HTF.mq5 (18.96 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
KWAN_RDP.mq5 (18.59 KB) просмотр
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Индикатор KWAN_RDP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KWAN_RDP.ex5.

Рис.1. Индикатор KWAN_RDP_HTF

Рис.1. Индикатор KWAN_RDP_HTF

e_Breakeven_v4 e_Breakeven_v4

Советник-помощник. Переводит позиции в безубыток, а затем включает трейлинг.

Swing Line - Histogram Swing Line - Histogram

Индикатор Swing Line Рона Блэка, сделанный в виде гистограммы.

2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF

Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SSL2 SSL2

Два разнопериодных индикатора SSL, выполненные в виде цветного облака.