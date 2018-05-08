Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов 2XMA_Ichimoku_Oscillator.ex5 и XMA_Ichimoku.ex5.









Рис.1. Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF