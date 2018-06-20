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真实作者: Kalenzo
两个不同周期的 SSL 指标，实现为彩色云。 使用彩色云工作是基于初始指标交叉，并伴随着云的颜色变化。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 终端_数据_目录\MQL5\Include), 详尽的操作说明发表于 无需使用额外的缓冲器进行中间计算的平均价格序列 文献。
图例1. 指标 SSL2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20653
e-News-Lucky
智能交易系统放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 如果订单执行，则运行持仓尾随。e_Breakeven_v4
一款助理智能交易系统。 它将持仓调整至盈亏平衡点，然后启用尾随。
SSL2_HTF
SSL2 指标在输入参数中有时间帧选择选项。XStdDevSpeed
平滑的标准偏差变化率。