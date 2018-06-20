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指标

SSL2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
SSL2.mq5 (14.28 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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真实作者: Kalenzo

两个不同周期的 SSL 指标，实现为彩色云。 使用彩色云工作是基于初始指标交叉，并伴随着云的颜色变化。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 终端_数据_目录\MQL5\Include), 详尽的操作说明发表于 无需使用额外的缓冲器进行中间计算的平均价格序列 文献。

图例1. 指标 SSL2

图例1. 指标 SSL2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20653

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