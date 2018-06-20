真实作者: Kalenzo

两个不同周期的 SSL 指标，实现为彩色云。 使用彩色云工作是基于初始指标交叉，并伴随着云的颜色变化。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 终端_数据_目录\MQL5\Include), 详尽的操作说明发表于 无需使用额外的缓冲器进行中间计算的平均价格序列 文献。

图例1. 指标 SSL2