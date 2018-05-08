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e-News-Lucky - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2220
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop. Отложенные ордера выставляются и удаляются в указанное время (Time of order placement и Time of order removal, соответственно), при этом в параметрах время учитывается только часы и минуты. При срабатывании любого из отложенных ордеров (момент срабатывания отлавливается в OnTradeTransaction) оставшийся отложенный ордер удаляется.


Входные параметры

  • Lots - объем выставляемого отложенного ордера;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Time of order placement (use only hh:mm !!!) - время, в которое необходимо выставить отложенные ордера;
  • Time of order removal (use only hh:mm !!!) - время, в которое нужно удалить отложенные ордера (также в это время закрываются позиции);
  • Distance from market - расстояние от текущей цены, на котором выставляются отложенные ордера;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример теста на GBPUSD,H1

e-News-Lucky GBPUSD H1

XStdDevSpeed XStdDevSpeed

Сглаженная скорость изменения стандартной девиации.

SSL2 SSL2

Два разнопериодных индикатора SSL, выполненные в виде цветного облака.

KWAN_CCC_HTF KWAN_CCC_HTF

Индикатор KWAN_CCC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_KWAN_NRP Exp_KWAN_NRP

Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_NRP.