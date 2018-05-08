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e-News-Lucky - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2220
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- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop. Отложенные ордера выставляются и удаляются в указанное время (Time of order placement и Time of order removal, соответственно), при этом в параметрах время учитывается только часы и минуты. При срабатывании любого из отложенных ордеров (момент срабатывания отлавливается в OnTradeTransaction) оставшийся отложенный ордер удаляется.
Входные параметры
- Lots - объем выставляемого отложенного ордера;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Time of order placement (use only hh:mm !!!) - время, в которое необходимо выставить отложенные ордера;
- Time of order removal (use only hh:mm !!!) - время, в которое нужно удалить отложенные ордера (также в это время закрываются позиции);
- Distance from market - расстояние от текущей цены, на котором выставляются отложенные ордера;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Пример теста на GBPUSD,H1
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