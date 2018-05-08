Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop. Отложенные ордера выставляются и удаляются в указанное время (Time of order placement и Time of order removal, соответственно), при этом в параметрах время учитывается только часы и минуты. При срабатывании любого из отложенных ордеров (момент срабатывания отлавливается в OnTradeTransaction) оставшийся отложенный ордер удаляется.





Входные параметры

Lots - объем выставляемого отложенного ордера;

- объем выставляемого отложенного ордера; Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop (in pips) - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

(in pips) - шаг трейлинга; Time of order placement (use only hh:mm !!!) - время, в которое необходимо выставить отложенные ордера;

- время, в которое необходимо выставить отложенные ордера; Time of order removal (use only hh:mm !!!) - время, в которое нужно удалить отложенные ордера (также в это время закрываются позиции);

- время, в которое нужно удалить отложенные ордера (также в это время закрываются позиции); Distance from market - расстояние от текущей цены, на котором выставляются отложенные ордера;

- расстояние от текущей цены, на котором выставляются отложенные ордера; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример теста на GBPUSD,H1