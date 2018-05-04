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Советники

Exp_Sar_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Parabolic Stop and Reverse system с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление тренда. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для выхода из позиций по времени
input uint   nTime=240;           //Время удержания открытой позиции в минутах

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на AUDUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Vortex - smoothed Vortex - smoothed

Индикатор Vortex (на основе статьи, опубликованной в январском выпуске TASC за 2010 год) с возможностью сглаживания.

Sar_HTF_Alert Sar_HTF_Alert

Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде, с возможностью подавать алерты при изменении направления тренда.

Ultra Trend Ultra Trend

Ultra Trend — один из хорошо известных на сегодняшний день индикаторов, разработанных для MetaTrader 5.

EA Moving Average EA Moving Average

Советник выполнен на базе Moving Average.mq5 из стандартной поставки. Работа с OnTradeTransaction для получения цены последней закрытой позиции.