Торговая система, построенная на сигналах индикатора Parabolic Stop and Reverse system с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление тренда. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime= 240 ;

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на AUDUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования