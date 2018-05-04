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Exp_Sar_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Parabolic Stop and Reverse system с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление тренда. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=240; //Время удержания открытой позиции в минутах
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на AUDUSD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Vortex (на основе статьи, опубликованной в январском выпуске TASC за 2010 год) с возможностью сглаживания.Sar_HTF_Alert
Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде, с возможностью подавать алерты при изменении направления тренда.
Ultra Trend — один из хорошо известных на сегодняшний день индикаторов, разработанных для MetaTrader 5.EA Moving Average
Советник выполнен на базе Moving Average.mq5 из стандартной поставки. Работа с OnTradeTransaction для получения цены последней закрытой позиции.