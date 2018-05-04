Советник по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA). Выбор режима расчёта лота: вручную или в процентах риска на сделку. Трейлинг позиций.

Индикатор основан на идее Остина Пассамонте и рассчитывает внутридневные точки разворота.

Индикатор Vortex (на основе статьи, опубликованной в январском выпуске TASC за 2010 год) с возможностью сглаживания.

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Parabolic Stop and Reverse system с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.