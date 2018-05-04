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Индикаторы

Sar_HTF_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1701
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде, с возможностью подавать алерты при изменении направления тренда:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор Sar_HTF_Alert

Рис.1. Индикатор Sar_HTF_Alert

Рис.2. Подача алерта ндикатором Sar_HTF_Alert

Рис.2. Подача алерта индикатором Sar_HTF_Alert

Dynamic Pivots Dynamic Pivots

Индикатор основан на идее Остина Пассамонте и рассчитывает внутридневные точки разворота.

UniversalMACrossEA UniversalMACrossEA

Советник по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA). Выбор режима расчёта лота: вручную или в процентах риска на сделку. Трейлинг позиций.

Vortex - smoothed Vortex - smoothed

Индикатор Vortex (на основе статьи, опубликованной в январском выпуске TASC за 2010 год) с возможностью сглаживания.

Exp_Sar_Tm_Plus Exp_Sar_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Parabolic Stop and Reverse system с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.