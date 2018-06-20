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一款基于抛物线停止和反转系统指标信号的交易系统，可以设置一个固定的持仓时间。 如果趋势方向发生变化，则当柱线收盘时会形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，将会立即平仓:
input bool TimeTrade=true; //启用按时间平仓离场 input uint nTime=240; //以分钟为单位的持仓时间
请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且经纪商提供 非零点差，并能在开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 Trade Algorithms 下载该函数库的其它版本。
使用 EA 默认输入参数进行以下测试。 测试中未使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的示例交易
测试结果 AUDUSD H6，2016 全年:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20629
EA 移动平均。
EA 基于来自标准发行版本 Moving Average.mq5。 使用 OnTradeTransaction 获取最后平仓的价格。Sar_HTF_Alert
指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。
exp_Amstell
EA 使用虚拟止盈来平仓。 开仓时会有间距。 在 OnTradeTransaction 中捕获最后仓位的类型及其价格。TwoBarsComparison
EA 比较第零号和第二号柱线的开盘价。 它将持仓调整至盈亏平衡并/或启用尾随。