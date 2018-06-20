一款基于抛物线停止和反转系统指标信号的交易系统，可以设置一个固定的持仓时间。 如果趋势方向发生变化，则当柱线收盘时会形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，将会立即平仓:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime= 240 ;

请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且经纪商提供 非零点差，并能在开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 Trade Algorithms 下载该函数库的其它版本。

使用 EA 默认输入参数进行以下测试。 测试中未使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的示例交易

测试结果 AUDUSD H6，2016 全年:

图例 2. 测试结果图表