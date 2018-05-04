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Vortex - smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Vortex (на основе статьи, опубликованной в январском выпуске TASC за 2010 год) с возможностью сглаживания.
Чтобы снизить запаздывание, неизбежное при любом сглаживании, сглаживание достигается с помощью фильтрации цен до расчета индикатора. По той же причине для расчета индикатора используется TEMA (на правах очень быстро реагирующего на изменения рынка типа МА).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20602
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