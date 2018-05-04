Индикатор Vortex (на основе статьи, опубликованной в январском выпуске TASC за 2010 год) с возможностью сглаживания.

Чтобы снизить запаздывание, неизбежное при любом сглаживании, сглаживание достигается с помощью фильтрации цен до расчета индикатора. По той же причине для расчета индикатора используется TEMA (на правах очень быстро реагирующего на изменения рынка типа МА).

