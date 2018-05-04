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Индикаторы

Vortex - smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1491
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор Vortex (на основе статьи, опубликованной в январском выпуске TASC за 2010 год) с возможностью сглаживания.

Чтобы снизить запаздывание, неизбежное при любом сглаживании, сглаживание достигается с помощью фильтрации цен до расчета индикатора. По той же причине для расчета индикатора используется  TEMA (на правах очень быстро реагирующего на изменения рынка типа МА).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20602

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Exp_Sar_Tm_Plus Exp_Sar_Tm_Plus

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