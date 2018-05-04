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EA Moving Average - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Александр.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник выполнен на базе \MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5 из стандартной поставки. Что было изменено и добавлено:
- Для каждого из четырех сигналов (Buy Open, Buy Close, Sell Open и Sell Close) теперь свой собственный индикатор Moving Average, для которых можно задавать такие параметры: period (период усреднения), shift (горизонтальный сдвиг индикатора), method (метод усреднения) и price (тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор);
- Флаги Use Buy positions и Use Sell positions - разрешение открывать BUY и SELL позиции соответственно;
- Флаг Consider Price Last Out - учитывать цену последней закрытой сделки. Если значение "true", то новая BUY позиция будет открыта по цене равной или ниже цены последней сделки, а новая SELL позиция будет открыта по цене равной или большей цены последней сделки.
Цена последней закрытой позиции отлавливается в OnTradeTransaction. Советник держит в рынке не более одной позиции, поэтому может применяться как на счетах с неттинговой системой учета, так и на хедж-счетах.
Входные параметры
- Maximum Risk in percentage - максимальный риск, в процентах;
- Descrease factor - коэффициент уменьшения при наличии убыточных сделок в торговой истории;
- ххх: period - период усреднения (свой для каждого индикатора);
- ххх: shift - горизонтальной смещение (свой для каждого индикатора);
- ххх: method - метод усреднения (свой для каждого индикатора);
- ххх: price - цена, по которой рассчитывается индикатор (своя для каждого индикатора);
- Use Buy positions - флаг разрешения открывать BUY позиции;
- Use Sell positions - флаг разрешения открывать SELL позиции;
- Consider Price Last Out - флаг учета цены последней закрытой сделки;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Параметры по-умолчанию, EURUSD M15, период с 2018.01.01 по 2018.05.03.
Рекомендация по оптимизации на таймфрейме M15
Оптимизацию (генетическую) можно проводить в режиме генерации тиков "1 minute OHLC". Для начала отметьте параметры period (Start 12, Step 1, Stop 30) и shift (Start 0, Step 1, Stop 6).
После генетической оптимизации перейти в режим генерации тиков "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков" и запустить одиночный тест выбранного прохода.
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