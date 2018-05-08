e_Breakeven_v4

Автор идеи: Dmitry Tolmachev.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник-помощник: переводит позиции в безубыток, после чего уже включается трейлинг.





Имеет всего три параметра

Trailing Stop (in pips) - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга, он же уровень на который переносится стоп лосс в безубыток;

- шаг трейлинга, он же уровень на который переносится стоп лосс в безубыток; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

На примере показана работа с параметрами по умолчанию: