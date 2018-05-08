Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
e_Breakeven_v4 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3245
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Dmitry Tolmachev.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник-помощник: переводит позиции в безубыток, после чего уже включается трейлинг.
Имеет всего три параметра
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга, он же уровень на который переносится стоп лосс в безубыток;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
На примере показана работа с параметрами по умолчанию:
Swing Line - Histogram
Индикатор Swing Line Рона Блэка, сделанный в виде гистограммы.Swing Line (adjusted display)
Индикатор Swing Line Рона Блэка с настраиваемыми опциями отображения.
KWAN_RDP_HTF
Индикатор KWAN_RDP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF
Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.