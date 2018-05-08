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e_Breakeven_v4 - эксперт для MetaTrader 5

todem | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3245
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Автор идеи: Dmitry Tolmachev.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник-помощник: переводит позиции в безубыток, после чего уже включается трейлинг.


Имеет всего три параметра

  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга, он же уровень на который переносится стоп лосс в безубыток;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

На примере показана работа с параметрами по умолчанию:

e_Breakeven_v4

Swing Line - Histogram Swing Line - Histogram

Индикатор Swing Line Рона Блэка, сделанный в виде гистограммы.

Swing Line (adjusted display) Swing Line (adjusted display)

Индикатор Swing Line Рона Блэка с настраиваемыми опциями отображения.

KWAN_RDP_HTF KWAN_RDP_HTF

Индикатор KWAN_RDP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF

Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.