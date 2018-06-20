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2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF.mq5 (23.43 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
2XMA_Ichimoku_Oscillator.mq5 (21.67 KB) 预览
XMA_Ichimoku.mq5 (19.47 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选择选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

对于指标操作, 2XMA_Ichimoku_Oscillator.ex5XMA_Ichimoku.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。


图例1. 指标 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF

图例1. 指标 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20616

2XMA_Ichimoku_Oscillator 2XMA_Ichimoku_Oscillator

基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。

VR---移动 VR---移动

一款基于指标 iMA (移动平均，MA) 的智能交易系统，并已实现为类。

UniversalMACrossEA UniversalMACrossEA

EA 基于两条 iMA (移动平均，MA) 指标。 选择手数计算模式: 手工或每笔交易的风险所占百分比。 持仓尾随。

Sar_HTF_Alert Sar_HTF_Alert

指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。