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2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF - MetaTrader 5脚本
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2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选择选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
对于指标操作, 2XMA_Ichimoku_Oscillator.ex5 和 XMA_Ichimoku.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20616
2XMA_Ichimoku_Oscillator
基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。VR---移动
一款基于指标 iMA (移动平均，MA) 的智能交易系统，并已实现为类。
UniversalMACrossEA
EA 基于两条 iMA (移动平均，MA) 指标。 选择手数计算模式: 手工或每笔交易的风险所占百分比。 持仓尾随。Sar_HTF_Alert
指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。