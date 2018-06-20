一款基于指标 iMA (移动平均，MA) 的智能交易系统，并已实现为类。

基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。

EA 基于两条 iMA (移动平均，MA) 指标。 选择手数计算模式: 手工或每笔交易的风险所占百分比。 持仓尾随。

指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。