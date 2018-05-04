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Индикаторы

2XMA_Ichimoku_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Осциллятор, построенный на разности двух сглаженных, разнопериодных линий Tenkan-Sen в виде цветной гистограммы.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_Ichimoku.ex5

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор 2XMA_Ishimoku_Oscilator

Рис.1. Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator

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Реализация индикатора Power System Александра Элдера. Он показывает ценовой тренд и его разворот.

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