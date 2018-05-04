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2XMA_Ichimoku_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор, построенный на разности двух сглаженных, разнопериодных линий Tenkan-Sen в виде цветной гистограммы.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_Ichimoku.ex5
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор 2XMA_Ichimoku_Oscillator
Реализация индикатора Power System Александра Элдера. Он показывает ценовой тренд и его разворот.GoldWarrior02b
Советник использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), ZigZag и Impulse. Возможен трейлинг позиций.
Версия индикатора Williams Percent Range с добавленными полосами Боллинджера, которые помогают обнаружить возможный пробой уровней перекупленности и перепроданности.UniversalMACrossEA
Советник по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA). Выбор режима расчёта лота: вручную или в процентах риска на сделку. Трейлинг позиций.