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漩涡 - 平滑 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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并带有平滑选项的 漩涡 指标 (基于 2010 年 1 月出版的 TASC 期刊中的文章)。

平滑是通过在涡旋计算之前过滤 (平滑) 价格来完成的，以减少任何平滑带来的不可避免的滞后。 此外，TEMA (作为一个非常 "快速" 和响应的平均类型) 出于同样的原因。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20602

动态枢轴 动态枢轴

基于 Austin Passamonte 的思路，指标计算日内轴点。

带有布林带的 WPR 带有布林带的 WPR

威廉姆斯百分比范围的这个版本增加了布林带，以便帮助识别可能的超买和超卖等级突破。

超趋势 超趋势

超趋势 (Ultra Trend) 现在是 MetaTrader 5 中众所周知的指标之一。

三重 Jurik 平滑 三重 Jurik 平滑

Jurik 平滑对价格变化非常敏感，非常平顺，并且使令成为这种趋势评估的最佳候选。