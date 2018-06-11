并带有平滑选项的 漩涡 指标 (基于 2010 年 1 月出版的 TASC 期刊中的文章)。

平滑是通过在涡旋计算之前过滤 (平滑) 价格来完成的，以减少任何平滑带来的不可避免的滞后。 此外，TEMA (作为一个非常 "快速" 和响应的平均类型) 出于同样的原因。