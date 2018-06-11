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并带有平滑选项的 漩涡 指标 (基于 2010 年 1 月出版的 TASC 期刊中的文章)。
平滑是通过在涡旋计算之前过滤 (平滑) 价格来完成的，以减少任何平滑带来的不可避免的滞后。 此外，TEMA (作为一个非常 "快速" 和响应的平均类型) 出于同样的原因。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20602
动态枢轴
基于 Austin Passamonte 的思路，指标计算日内轴点。带有布林带的 WPR
威廉姆斯百分比范围的这个版本增加了布林带，以便帮助识别可能的超买和超卖等级突破。
超趋势
超趋势 (Ultra Trend) 现在是 MetaTrader 5 中众所周知的指标之一。三重 Jurik 平滑
Jurik 平滑对价格变化非常敏感，非常平顺，并且使令成为这种趋势评估的最佳候选。