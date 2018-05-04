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Dynamic Pivots - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор основан на идее Остина Пассамонте и рассчитывает внутридневные точки разворота.
В этой версии значения по умолчанию для уровней разворота установлены на 38,61% от диапазона. Но вы можете заменить их через раздел параметров на уровни Фибоначчи, которые предожил Пассамонте (0,25, 0,5 и 0,75) или на любые другие значения, которые вы хотите. Если выставить в этом параметре 0 или отрицательное число, он будет игнорироваться.
Также, если используются альтернативные точки разворота, индикатор будет выглядеть как на рисунке ниже. Альтернативные точки разворота добавлены потому что они выглядят более логично, чем оригинальные.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20600
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