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Индикаторы

Volatility Bands Percent - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Цитата из журнала Futures Magazine за май 2010 года: Исправление индикатора Bollinger Bands Дэвида Рука.

Полосы Боллинджера, названные по имени своего создателя и популяризованные им, представляют собой просто график кратного стандартного отклонения цены от ее SMA (простой скользящей средней), как вверх, так и вниз. При использовании стандартного отклонения мы должны ожидать, что распределение цены вокруг среднего значения должно подчиняться статистическому нормальному распределению или быть близким к нему.

К сожалению, в случае полос Боллинджера это не так. С этим связана необходимость поиска решения проблемы. Наблюдения за полосами Боллинджера показали следующие сложности:

  • У них большое запаздывание, как и практически у всех индикаторов на основе SMA. Следовательно, пользователь должен всегда держать в уме отставание, которое дают полосы.
  • Они не описывают цены в соответствии с гауссовым распределением. В пределах одного стандартного отклонения от выборки среднего должны быть 68,2% цен, внутри двух — 95,4%, и т.д. Это описывается как отношение цены/диапазона. И несмотря на то, что можно рассуждать о нормальном распределении внутридневных цен, это соотношение в полосах Боллинджера не дает никакой информации о вероятностных перспективах.
  • Соотношение цены и диапазона с заданным стандартным отклонением не остается постоянным с течением времени.
Эту версию предложил Дэвид Рук в качестве решения указанных проблем. В этой версии вместо отрисовки на основном графике индикатор отображен в отдельном окне, в процентном выражении цены в волатильной полосе.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20596

Volatilty Bands Volatilty Bands

Эту версию предложил Дэвид Рук в качестве решения проблем индикатора Bollinger Bands.

WSO & WRO Channel WSO & WRO Channel

Эта версия WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator) показывает канал на графике, вместо отображения значений осциллятора в отдельном окне.

Count Back Lines Count Back Lines

Индикатор основан на оригинальной стратегии Дэрила Гуппи

GoldWarrior02b GoldWarrior02b

Советник использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), ZigZag и Impulse. Возможен трейлинг позиций.