Цитата из журнала Futures Magazine за май 2010 года: Исправление индикатора Bollinger Bands Дэвида Рука.

Полосы Боллинджера, названные по имени своего создателя и популяризованные им, представляют собой просто график кратного стандартного отклонения цены от ее SMA (простой скользящей средней), как вверх, так и вниз. При использовании стандартного отклонения мы должны ожидать, что распределение цены вокруг среднего значения должно подчиняться статистическому нормальному распределению или быть близким к нему.



К сожалению, в случае полос Боллинджера это не так. С этим связана необходимость поиска решения проблемы. Наблюдения за полосами Боллинджера показали следующие сложности:

