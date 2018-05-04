Индикатор разработан на основе оригинального объяснения Дэрила Гуппи.

Применение индикатора COUNT BACK LINE по Дэрилу Гуппи



Каждому пользователю нужно понимать точку, от которой начинается расчет CBL (Count Back Line). Увеличение количества двойных впадин может привести к некоторой путанице в отношении того, какой из минимумов использовать для расчетов. Эти заметки объясняют процесс построения и показывают, как этот метод интегрирован в другие индикаторы.



Метод CBL не предполагается как самостоятельный. Это последний шаг в планировании торговой стратегии, который происходит по сигналу от других индикаторов. Моя любимая комбинация включает использование прямых трендовых линий и индикатор Guppy Multiple Moving Average (MMA). Нам нужно определить, когда нисходящий тренд разворачивается и переходит в восходящий. Сфокусируемся на торговле по пробою, наша цель — войти в рынок максимально близко к нижней точке разворота. Это минимум, который устанавливает конечную точку нисходящего тренда. Мы не можем знать, какой по счету сейчас бар от этого события. Но если мы узнаем об этом как можно раньше, то у нас будет преимущество, поскольку мы фиксируем раннюю стадию смены тренда.



Также CBL используется для управления входами в устоявшийся тренд. Он берет на себя функцию стоп-лосса, и мы рассмотрим это чуть позже.



Когда мы выбираем торгуемый актив, мы используем методы управления риском на одном уровне. Когда мы покупаем актив, мы берем на себя другой тип риска — риск исполнения. Он осложняется нашей реальной способностью или неспособностью войти в рынок или выйти по желаемой цене.



Это инструмент, следующий за трендом. Он разработан для подтверждения разворотного или краткосрочного тренда. Это важное уточнение! Линия обратного отсчета не предназначена для поиска и подтверждения долгосрочного тренда. Для этого используется MMA.

Count Back Line используется, чтобы выбрать наилучшие точки входа каждый раз, когда мы получаем сигнал о развороте тренда из другого источника (от другого индикатора). То есть, это инструмент, использующийся в контексте предыдущего отбора условий. Индикатор используется для создания краткосрочного препятствия, необходимо преодолеть прежде чем получим уверенность в вероятности изменения тренда. Он применяется в четырех случаях.



Первое — как инструмент подтверждения смены тренда.



Второе — как инструмент входа с определенным диапазоном безопасных уровней цены.

Третье — как инструмент стоп-лосса.



И четвертое относится к функции стоп-лосса, когда она используется в качестве инструмента выхода из рынка.



Наша цель — не предсказать будущее, а поставить баланс вероятности себе на службу. Мы начинаем с функции подтверждения тренда. Представим, что график MMA уже указывает на сильную вероятность разворота тренда. Мы ищем смену тренда и готовы следовать за нисходящим трендом до тех пор, пока не получим определенный сигнал о том, что имеет место его смена.



Count Back Line сначала используется как линия сопротивления. Она рассчитывается от последнего минимума текущего тренда. Любое движение цены между этой линией и существующей точкой минимума игнорируется.



С каждым новым минимумом мы пересчитываем расположение линии. Мы ждем, пока не окажемся выше нее, и после этого действуем. Поскольку мы уже были предупреждены с помощью ММА, мы можем уверенно принимать сигналы от линии обратного отсчета. По мере продолжения тренда вниз мы пересчитываем эту линию.



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Остальное можно найти в его книге "Applying the Count Back Line Entry Trading on Volume and With ATR".