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GoldWarrior02b - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1887
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
\MQL5\Experts\
GoldWarrior02b.mq5 (63.1 KB) просмотр
\MQL5\Impulse\
Impulse.mq5 (14.97 KB) просмотр
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Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), ZigZag и Impulse. Возможен трейлинг позиций.


Входные параметры

  • Lots - первоначальный объем позиций;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Averaging period (for "Impulse" and "CCI") - период усреднения (общий для индикаторов "Impulse" и "CCI");
  • ZigZag: Depth - индикатор "ZigZag": параметр Depth;
  • ZigZag: Deviation - индикатор "ZigZag": параметр Deviation;
  • ZigZag: Backstep - индикатор "ZigZag": параметр Backstep;
  • Profit target for closing all positions - цель прибыли при которой закрываем все позиции;
  • Output, "false" -> in "Experts", "true" -> in Chart - вывод сообщений (на экран или во вкладку;
  • Negative impulse value for SELL signal - отрицательное значение импульса для SELL (например, поставили значение "-30", при импульсе "-40" сигнала на SELL не будет, а при импульсе "-20" сигнал на SELL будет);
  • Positive impulse value for BUY signal - положительное значение импульса для BUY (например, поставили значение "30", при импульсе "40" сигнала на BUY не будет, а при импульсе "20" сигнал на BUY будет);
  • Multiplier of hedge positions of 1st and 2nd level - увеличитель первоначального лота для хеджирования.

Тест по нескольким символам на периоде H1 с 2018.01.01 по 2018.04.26:

GoldWarrior02b

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