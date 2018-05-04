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GoldWarrior02b - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1887
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- Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), ZigZag и Impulse. Возможен трейлинг позиций.
Входные параметры
- Lots - первоначальный объем позиций;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Averaging period (for "Impulse" and "CCI") - период усреднения (общий для индикаторов "Impulse" и "CCI");
- ZigZag: Depth - индикатор "ZigZag": параметр Depth;
- ZigZag: Deviation - индикатор "ZigZag": параметр Deviation;
- ZigZag: Backstep - индикатор "ZigZag": параметр Backstep;
- Profit target for closing all positions - цель прибыли при которой закрываем все позиции;
- Output, "false" -> in "Experts", "true" -> in Chart - вывод сообщений (на экран или во вкладку;
- Negative impulse value for SELL signal - отрицательное значение импульса для SELL (например, поставили значение "-30", при импульсе "-40" сигнала на SELL не будет, а при импульсе "-20" сигнал на SELL будет);
- Positive impulse value for BUY signal - положительное значение импульса для BUY (например, поставили значение "30", при импульсе "40" сигнала на BUY не будет, а при импульсе "20" сигнал на BUY будет);
- Multiplier of hedge positions of 1st and 2nd level - увеличитель первоначального лота для хеджирования.
Тест по нескольким символам на периоде H1 с 2018.01.01 по 2018.04.26:
Count Back Lines
Индикатор основан на оригинальной стратегии Дэрила ГуппиVolatility Bands Percent
Эту версию предложил Дэвид Рук в качестве решения проблем индикатора Bollinger Bands.
PowerSystem
Реализация индикатора Power System Александра Элдера. Он показывает ценовой тренд и его разворот.2XMA_Ichimoku_Oscillator
Осциллятор, построенный на разности двух сглаженных, разнопериодных линий Tenkan-Sen в виде цветной гистограммы.