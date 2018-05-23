来自期货杂志2010年5月期: David Rooke 发表的，修正 布林带。

布林带是由 John Bollinger 发布的，他也给它起了名字，布林带就是简单地画出价格在简单移动平均(SMA)的上方和下方的价格标准偏差的倍数。通过使用标准偏差，我们可以期待的是，价格在平均值附近按照正态分布或者接近这样，

不幸的是，对于布林带不是这样，需要解决这个问题。基于对布林带的观察，这里有一些问题: