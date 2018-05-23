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波动性区带 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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来自期货杂志2010年5月期: David Rooke 发表的，修正 布林带

布林带是由 John Bollinger 发布的，他也给它起了名字，布林带就是简单地画出价格在简单移动平均(SMA)的上方和下方的价格标准偏差的倍数。通过使用标准偏差，我们可以期待的是，价格在平均值附近按照正态分布或者接近这样，

不幸的是，对于布林带不是这样，需要解决这个问题。基于对布林带的观察，这里有一些问题:

  • 它们有较高的延迟，这是基于 SMA 的所有指标都有的问题，这样，用户就应当记住布林带的显示会有延迟，
  • 它们不能涵盖与高斯分布一致的价格，也就是说，68.2%的价格应该在样本均值的一个标准偏差内找到，95.4%的价格应该在平均值的两个标准偏差内找到。这将会描述为价格/区带比例。虽然可以讨论是否每日价格变化是正态分布的，布林带价格/区带比可以说提供很少或没有信息从概率的角度。
  • 价格/区带比例不是尺度不变的，也就是说，当时段尺度增加的时候，来自于标准偏差的价格/区段比率不会保持不变，

这个版本的指标就是 David Rooke 所提出的用语解决所属问题的方案。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20595

线性回归研究 线性回归研究

带有标准偏差通道的线性回归线。

WSO &amp; WRO 通道 WSO &amp; WRO 通道

这个版本的 WSO (Widner Support Oscillator，Widner 支撑振荡器) 和 WRO (Widner Resistance Oscillator，Widner 阻力振荡器) 在图表上显示了通道，而不是在单独窗口中显示振荡指标值。

波动性区带百分比 波动性区带百分比

这个版本的指标是 David Rooke 所提出的解决布林带问题的一个方案，使用百分比表示。

ProfLine ProfLine

脚本绘制代表买入 (蓝色) 和卖出 (红色) 订单的水平线。