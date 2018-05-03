Впервые индикатор был представлен в статье Джона Эйлерса и Рика Уэйса "Fractal Dimension As A Market Mode Sensor", опубликованной в журнале TASC за июнь 2010 года.



Короткое описание их интерпретации приводится ниже.



Фрактальная размерность

Нет никаких сомнений в том, что рыночные цены — это фракталы. Ценовые графики выглядят одинаково, независимо от таймфрейма. Если вы удалите метки с пятиминутного графика, дневного и недельного — вам будет сложно их различить. Фрактальные фигуры подобны сами себе, потому что у них одинаковая шероховатость и разреженность, вне зависимости от временного интервала. Такая самоподобность может быть описана фрактальной размерностью, которая описывает разреженность на любом уровне увеличения картины.

Чтобы определить фрактальную размерность генерализованного паттерна, мы описываем паттерн как совокупность n небольших объектов нескольких разных размеров s. Зависимость количества объектов в двух наборах от размеров описывается так:



Индикатор Fractal Dimension index (FDI) по своей природе не является направленным. Он только показывает, есть тренд на рынке или нет. Если значение FDI ниже целевого порога, то тренда нет, и рынок находится во флэте. Если значение выше порога — значит, рынок трендовый.