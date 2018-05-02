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Индикаторы

Linear Regression Study - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(23)
Опубликован:
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Линия линейной регрессии с добавлением проекции канала стандартной ошибки.

Линейная регрессия — попытка моделирования взаимосвязи между двумя переменными путем подгонки наблюдаемых данных под линейное уравнение.Одна из переменных рассматривается как определяющая, а вторая — как зависимая. Например, модельер может с помощью линейной регрессии связать вес человека с его ростом. 

Обратите внимание на два аспекта:

  • Цвет линии регрессии зависит не от ее наклона, а от наклона соответствующего значения линейной регрессии в данной точке.
  • Канал не является каналом линейной регрессии. Он рассчитывается с использованием стандартной ошибки, и его нельзя сравнивать с каналом регрессии (кроме средней линии).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20592

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