Индикатор Fractal Dimension index (FDI) по своей природе не является направленным. Он только показывает, есть тренд на рынке или нет. Если значение FDI ниже целевого порога, то тренда нет, и рынок находится во флэте. Если значение выше порога — значит, рынок трендовый.

Индикатор импульса - количества пройденных пунктов.