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Linear Regression Study - индикатор для MetaTrader 5
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Линия линейной регрессии с добавлением проекции канала стандартной ошибки.
Линейная регрессия — попытка моделирования взаимосвязи между двумя переменными путем подгонки наблюдаемых данных под линейное уравнение.Одна из переменных рассматривается как определяющая, а вторая — как зависимая. Например, модельер может с помощью линейной регрессии связать вес человека с его ростом.
Обратите внимание на два аспекта:
- Цвет линии регрессии зависит не от ее наклона, а от наклона соответствующего значения линейной регрессии в данной точке.
- Канал не является каналом линейной регрессии. Он рассчитывается с использованием стандартной ошибки, и его нельзя сравнивать с каналом регрессии (кроме средней линии).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20592
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