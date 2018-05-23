根据 TASC 2010年6月版中，John Ehlers 和 Rick Ways 的文章，"Fractal Dimension As A Market Mode Sensor（分形维度作为市场模式传感器）".

他们对分形维度的简短描述如下:

分形维度

市场价格是分形的，对这一点没有争议，价格图表不论时段看起来都是类似的，如果你从5分钟图表，每日图标和每周图表中删除标签，您将很难把它们区分开。分形的形状是自相似的，因为它们不论时间段如何，粗糙程度和分布都是相同的。这种自相似性可以通过在所有放大水平上描述稀疏度的分形维数来定义。

为了确定一个广义模式的分形维数，我们用一个N个小物体的图案来覆盖几个不同大小的S。对象的数量和两组大小的关系是: