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根据 TASC 2010年6月版中，John Ehlers 和 Rick Ways 的文章，"Fractal Dimension As A Market Mode Sensor（分形维度作为市场模式传感器）".
他们对分形维度的简短描述如下:
分形维度
市场价格是分形的，对这一点没有争议，价格图表不论时段看起来都是类似的，如果你从5分钟图表，每日图标和每周图表中删除标签，您将很难把它们区分开。分形的形状是自相似的，因为它们不论时间段如何，粗糙程度和分布都是相同的。这种自相似性可以通过在所有放大水平上描述稀疏度的分形维数来定义。
为了确定一个广义模式的分形维数，我们用一个N个小物体的图案来覆盖几个不同大小的S。对象的数量和两组大小的关系是:
根据特点，分形维度指数指标不是一种方向性指标，它显示的是是否有趋势。如果 FDI 的数值小于目标阈值，就没有趋势 (市场在振荡). 如果数值高于阈值，市场就是有趋势的。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20580
BB MACD 是一种 MACD (移动平均聚合分离，Moving Average Convergence Divergence) 指标的变体，它加上了布林带，这有助于侦测趋势的改变点以及衡量当前趋势的强弱。每周斐波那契水平
基于当前周的开盘价和前一周的范围进行计算。
Mandelbrot 把分形维度指数 (Fractal Dimension Index, FDI) 一种衡量事物 "怎样复杂和特殊"的方法，FDI 可以用作股票市场的指标。价格变化越接近在一个维度的直线，FDI 就越接近 1.0. 价格变化越接近组成一个二维平面，FDI 就越接近 2.0.分形维度 - Jurik
来自 Mark Jurik 的分形维度，比其它的更加平滑，但是基本规则是一样的: 它不是一个方向性指标，但是可以确定当前市场价格的变化是否有趋势，在使用中应该注意这一点。