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Doji Arrows - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1934
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует по паттерну Doji:

Doji

при этом можно задавать размер тела свечи в параметре "Size of a body of a candle (Open Close)".


Алгоритм работы

Советник в момент появления нового бара анализирует бар#2 и бар#1. Если бар#2 - это Doji, тогда проверяются сигналы:

  • close#1 > high#2 → сигнал к открытию BUY;
  • close#1 < low#2 → сигнал к открытию SELL.


Входные параметры

  • Lots (if "0" → the parameter "Risk" will be used) - размер позиции, задаваемый вручную. Если поставить в "0", тогда будет работать параметр "Risk" - риск в процентах на сделку от свободной маржи;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс, если поставить в "0", параметр выключается;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит, если поставить в "0", параметр выключается;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг, если поставить в "0", параметр выключается;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Risk (if "0" → the parameter "Lots" will be used) - риск в процентах на сделку от свободной маржи;
  • Size of a candle (Open Close) - размер тела свечи;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Если параметр "Size of a candle" = 0, то за год на периоде H1 будет мало сделок (от 15 до 30), и вот такая прибыльность:

Doji Arrows, Size of a candle = "0"

Если параметр поставить в 1, то количество сделок увеличивается в десять раз, и распределение прибыли выглядит так:

Doji Arrows, Size of a candle = "1"

Absorption Absorption

Советник торгует паттерн "Поглощение". Работа в Buy Stop и Sell Stop отложенными ордерами.

Heiken Ashi Smoothed Oscillator Heiken Ashi Smoothed Oscillator

В этой версии для расчета осциллятора используются сглаженные цены Хайкен Аши, вместо обычных. Это значительно снижает количество ложных сигналов. Кроме того, если Хайкен Аши предварительно сглажены, запаздывание находится в допустимых пределах.

Linear Regression Study Linear Regression Study

Линия линейной регрессии с добавлением проекции канала стандартной ошибки.

Fractal dimension - Ehlers Fractal dimension - Ehlers

Индикатор Fractal Dimension index (FDI) по своей природе не является направленным. Он только показывает, есть тренд на рынке или нет. Если значение FDI ниже целевого порога, то тренда нет, и рынок находится во флэте. Если значение выше порога — значит, рынок трендовый.