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Doji Arrows - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник торгует по паттерну Doji:
при этом можно задавать размер тела свечи в параметре "Size of a body of a candle (Open Close)".
Алгоритм работы
Советник в момент появления нового бара анализирует бар#2 и бар#1. Если бар#2 - это Doji, тогда проверяются сигналы:
- close#1 > high#2 → сигнал к открытию BUY;
- close#1 < low#2 → сигнал к открытию SELL.
Входные параметры
- Lots (if "0" → the parameter "Risk" will be used) - размер позиции, задаваемый вручную. Если поставить в "0", тогда будет работать параметр "Risk" - риск в процентах на сделку от свободной маржи;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс, если поставить в "0", параметр выключается;
- Take Profit (in pips) - тейк профит, если поставить в "0", параметр выключается;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг, если поставить в "0", параметр выключается;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Risk (if "0" → the parameter "Lots" will be used) - риск в процентах на сделку от свободной маржи;
- Size of a candle (Open Close) - размер тела свечи;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Если параметр "Size of a candle" = 0, то за год на периоде H1 будет мало сделок (от 15 до 30), и вот такая прибыльность:
Если параметр поставить в 1, то количество сделок увеличивается в десять раз, и распределение прибыли выглядит так:
Советник торгует паттерн "Поглощение". Работа в Buy Stop и Sell Stop отложенными ордерами.Heiken Ashi Smoothed Oscillator
В этой версии для расчета осциллятора используются сглаженные цены Хайкен Аши, вместо обычных. Это значительно снижает количество ложных сигналов. Кроме того, если Хайкен Аши предварительно сглажены, запаздывание находится в допустимых пределах.
Линия линейной регрессии с добавлением проекции канала стандартной ошибки.Fractal dimension - Ehlers
Индикатор Fractal Dimension index (FDI) по своей природе не является направленным. Он только показывает, есть тренд на рынке или нет. Если значение FDI ниже целевого порога, то тренда нет, и рынок находится во флэте. Если значение выше порога — значит, рынок трендовый.