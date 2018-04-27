Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует по паттерну Doji:

при этом можно задавать размер тела свечи в параметре "Size of a body of a candle (Open Close)".





Алгоритм работы

Советник в момент появления нового бара анализирует бар#2 и бар#1. Если бар#2 - это Doji, тогда проверяются сигналы:

close#1 > high#2 → сигнал к открытию BUY;

close#1 < low#2 → сигнал к открытию SELL.





Входные параметры

Lots (if "0" → the parameter "Risk" will be used) - размер позиции, задаваемый вручную. Если поставить в "0", тогда будет работать параметр "Risk" - риск в процентах на сделку от свободной маржи;

- размер позиции, задаваемый вручную. Если поставить в "0", тогда будет работать параметр "Risk" - риск в процентах на сделку от свободной маржи; Stop Loss (in pips) - стоп лосс, если поставить в "0", параметр выключается;

- стоп лосс, если поставить в "0", параметр выключается; Take Profit (in pips) - тейк профит, если поставить в "0", параметр выключается;

- тейк профит, если поставить в "0", параметр выключается; Trailing Stop (in pips) - трейлинг, если поставить в "0", параметр выключается;

- трейлинг, если поставить в "0", параметр выключается; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Risk (if "0" → the parameter "Lots" will be used) - риск в процентах на сделку от свободной маржи;

- риск в процентах на сделку от свободной маржи; Size of a candle (Open Close) - размер тела свечи;

- размер тела свечи; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Если параметр "Size of a candle" = 0, то за год на периоде H1 будет мало сделок (от 15 до 30), и вот такая прибыльность:

Если параметр поставить в 1, то количество сделок увеличивается в десять раз, и распределение прибыли выглядит так: