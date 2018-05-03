Автор идеи: BredSS.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник работает с тремя индикаторами Moving Average. Эти три индикатора ("First", "Second" и "Third") имеют периоды усреднения по возрастающей: 5, 25 и 125, соответственно. Причем в советнике реализована защита, которая следит именно за таким порядком усреднения - по возрастающей.

Для получения сигнала необходимо, чтобы все три индикаторы выстроились один над другим (или один под другим), и самое главное: между ними должно быть минимальное расстояние Minimum distance between MA's.

При этом сигналы на открытие формируются следующим образом:

Также можно включать ограничение на количество позиций в рынке (Maximum quantity of positions). Например, если поставить значение "1", тогда этот советник даже можно запускать на неттинговых счетах. Объем позиций задается в параметре Lots.

Тестирование на H1 c 2017.06.16 по 2018.04.25:

Одиночный тест по EURCAD c 2017.06.16 по 2018.04.25 на таймфрейме H1: