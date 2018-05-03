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Советники

BSS 1_0 - эксперт для MetaTrader 5

BredSS | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1559
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Автор идеи: BredSS.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник работает с тремя индикаторами Moving Average. Эти три индикатора ("First", "Second" и "Third") имеют периоды усреднения по возрастающей: 5, 25 и 125, соответственно. Причем в советнике реализована защита, которая следит именно за таким порядком усреднения - по возрастающей.

Для получения сигнала необходимо, чтобы все три индикаторы выстроились один над другим (или один под другим), и самое главное: между ними должно быть минимальное расстояние Minimum distance between MA's.

При этом сигналы на открытие формируются следующим образом:

BSS 1_0 signals

Также можно включать ограничение на количество позиций в рынке (Maximum quantity of positions). Например, если поставить значение "1", тогда этот советник даже можно запускать на неттинговых счетах. Объем позиций задается в параметре Lots.

Тестирование на H1 c 2017.06.16 по 2018.04.25:

BSS 1_0

Одиночный тест по EURCAD c 2017.06.16 по 2018.04.25 на таймфрейме H1:

BSS 1_0 EURCAD

Impulse Impulse

Индикатор импульса - количества пройденных пунктов.

Fractal dimension - Ehlers Fractal dimension - Ehlers

Индикатор Fractal Dimension index (FDI) по своей природе не является направленным. Он только показывает, есть тренд на рынке или нет. Если значение FDI ниже целевого порога, то тренда нет, и рынок находится во флэте. Если значение выше порога — значит, рынок трендовый.

Fractal dimension index (Sevcik/Matulich) Fractal dimension index (Sevcik/Matulich)

Мандельброт описывал Fractal Dimension Index (FDI) как способ измерения "запутанности и нерегулярности" чего-то. FDI может использоваться как индикатор фондового рынка. Чем ближе цена движется к одномерной прямой, тем ближе значение индикатора к 1. Чем более движение цены напоминает двумерную плоскость, тем оно ближе к 2.

Fractal Dimension - Jurik Fractal Dimension - Jurik

Индикатор Fractal Dimension в версии Марка Юрика более сглаженый, чем остальные. Но основное правило то же самое: это не индикатор направления. Он пытается определить, есть ли тренд на рынке, и это нужно всегда держать в уме.