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Индикаторы

Impulse - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор показывает пройденное количество пунктов. Поддерживаются методы усреднения из перечисления ENUM_MA_METHOD.

Impuls

Торговля по индикатору Impulse схожа с торговлей по RSI: анализ индикатора состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а Impulse не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен.

Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый "неудавшийся размах" (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.

Fractal dimension - Ehlers Fractal dimension - Ehlers

Индикатор Fractal Dimension index (FDI) по своей природе не является направленным. Он только показывает, есть тренд на рынке или нет. Если значение FDI ниже целевого порога, то тренда нет, и рынок находится во флэте. Если значение выше порога — значит, рынок трендовый.

Linear Regression Study Linear Regression Study

Линия линейной регрессии с добавлением проекции канала стандартной ошибки.

BSS 1_0 BSS 1_0

Советник на трех индикаторах iMA (Moving Average, MA).

Fractal dimension index (Sevcik/Matulich) Fractal dimension index (Sevcik/Matulich)

Мандельброт описывал Fractal Dimension Index (FDI) как способ измерения "запутанности и нерегулярности" чего-то. FDI может использоваться как индикатор фондового рынка. Чем ближе цена движется к одномерной прямой, тем ближе значение индикатора к 1. Чем более движение цены напоминает двумерную плоскость, тем оно ближе к 2.