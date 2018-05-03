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Impulse - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает пройденное количество пунктов. Поддерживаются методы усреднения из перечисления ENUM_MA_METHOD.
Торговля по индикатору Impulse схожа с торговлей по RSI: анализ индикатора состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а Impulse не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен.
Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый "неудавшийся размах" (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.
Индикатор Fractal Dimension index (FDI) по своей природе не является направленным. Он только показывает, есть тренд на рынке или нет. Если значение FDI ниже целевого порога, то тренда нет, и рынок находится во флэте. Если значение выше порога — значит, рынок трендовый.Linear Regression Study
Линия линейной регрессии с добавлением проекции канала стандартной ошибки.
Советник на трех индикаторах iMA (Moving Average, MA).Fractal dimension index (Sevcik/Matulich)
Мандельброт описывал Fractal Dimension Index (FDI) как способ измерения "запутанности и нерегулярности" чего-то. FDI может использоваться как индикатор фондового рынка. Чем ближе цена движется к одномерной прямой, тем ближе значение индикатора к 1. Чем более движение цены напоминает двумерную плоскость, тем оно ближе к 2.