Индикатор показывает пройденное количество пунктов. Поддерживаются методы усреднения из перечисления ENUM_MA_METHOD.

Торговля по индикатору Impulse схожа с торговлей по RSI: анализ индикатора состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а Impulse не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен.

Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый "неудавшийся размах" (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.