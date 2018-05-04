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PowerSystem - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор прежде всего основан на наклоне EMA и MACD. На рисунках ниже показан принцип его работы.
Рис. 1. Как работает индикатор
Результат работы показан ниже:
Рис. 2. Отображение индикатора
Использование индикатора
Индикатор используется в основном для проверки правильности направления торговли.
- Красный цвет отображает рост, запрещает продажу. Можно покупать или ждать.
- Зеленый означает снижение. Не покупаем. Продаем или ждем.
- Синий — отсутствие тренда, запретов нет.
- Тренд: когда продолжается тренд, появляется синий столбик, указывающий на ослабление тренда, и дается сигнал о его развороте.
Пояснения к основному коду:
if((macd_main_buffer[i]-macd_main_buffer[i-1])>0 && (ema_buffer[i]-ema_buffer[i-1])>0) { Power_buffer[i]=1;//rise signal color_buffer[i]=1; } if((macd_main_buffer[i]-macd_main_buffer[i-1])<0 && (ema_buffer[i]-ema_buffer[i-1])<0) { Power_buffer[i]=-1;//drop signal color_buffer[i]=0; }
Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/20598
Советник использует индикаторы iCCI (Commodity Channel Index, CCI), ZigZag и Impulse. Возможен трейлинг позиций.Count Back Lines
Индикатор основан на оригинальной стратегии Дэрила Гуппи
Осциллятор, построенный на разности двух сглаженных, разнопериодных линий Tenkan-Sen в виде цветной гистограммы.WPR with Bollinger bands
Версия индикатора Williams Percent Range с добавленными полосами Боллинджера, которые помогают обнаружить возможный пробой уровней перекупленности и перепроданности.