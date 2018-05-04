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Индикаторы

PowerSystem - индикатор для MetaTrader 5

Jianye Xiong
Jianye Xiong

Jianye Xiong

2 кода
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(17)
Опубликован:
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Индикатор прежде всего основан на наклоне EMA и MACD. На рисунках ниже показан принцип его работы.

Figure 1: How the index works

Рис. 1. Как работает индикатор

Результат работы показан ниже:

Figure 2: Display of indicators

Рис. 2. Отображение индикатора

Использование индикатора

Индикатор используется в основном для проверки правильности направления торговли.

  • Красный цвет отображает рост, запрещает продажу. Можно покупать или ждать.
  • Зеленый означает снижение. Не покупаем. Продаем или ждем.
  • Синий — отсутствие тренда, запретов нет.
  • Тренд: когда продолжается тренд, появляется синий столбик, указывающий на ослабление тренда, и дается сигнал о его развороте.

Пояснения к основному коду:

      if((macd_main_buffer[i]-macd_main_buffer[i-1])>0 && (ema_buffer[i]-ema_buffer[i-1])>0)
        {
         Power_buffer[i]=1;//rise signal
         color_buffer[i]=1;
        }
      if((macd_main_buffer[i]-macd_main_buffer[i-1])<0 && (ema_buffer[i]-ema_buffer[i-1])<0)
        {
         Power_buffer[i]=-1;//drop signal 
         color_buffer[i]=0;
        }

Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/20598

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