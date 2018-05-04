Индикатор прежде всего основан на наклоне EMA и MACD. На рисунках ниже показан принцип его работы.



Рис. 1. Как работает индикатор

Результат работы показан ниже:

Рис. 2. Отображение индикатора



Использование индикатора



Индикатор используется в основном для проверки правильности направления торговли.

Красный цвет отображает рост, запрещает продажу. Можно покупать или ждать.

Зеленый означает снижение. Не покупаем. Продаем или ждем.



Синий — отсутствие тренда, запретов нет.



Тренд: когда продолжается тренд, появляется синий столбик, указывающий на ослабление тренда, и дается сигнал о его развороте.



Пояснения к основному коду: