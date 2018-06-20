GoldWarrior02b

思路提供者: Scriptor。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

该 EA 使用指标 iCCI (商品通道指数, CCI), 之字折线, 和 脉动。 能够持仓尾随。





输入

Lots - 初始开仓交易量;

- 初始开仓交易量; Stop Loss (in pips) - 止损;

- 止损; Take Profit (in pips) - 止盈;

- 止盈; Trailing Stop (in pips) - 尾随;

- 尾随; Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;

- 尾随步幅; Averaging period (for "Impulse" and "CCI") - 均化周期，通常用于指标 "脉动" 和 "CCI";

- 均化周期，通常用于指标 "脉动" 和 "CCI"; ZigZag: Depth - 指标之字折线: 参数 Depth;

- 指标之字折线: 参数 Depth; ZigZag: Deviation - 指标之字折线: 参数 Deviation;

- 指标之字折线: 参数 Deviation; ZigZag: Backstep - 指标之字折线: 参数 Backstep;

- 指标之字折线: 参数 Backstep; Profit target for closing all positions - 盈利目标, 在此我们将所有持仓平仓;

- 盈利目标, 在此我们将所有持仓平仓; Output, "false" -> in "Experts", "true" -> in Chart - 在屏幕上或标签中显示消息;

- 在屏幕上或标签中显示消息; Negative impulse value for SELL signal - 卖出的负脉动值 (例如，如果设置数值 "-30"，则在脉动值 "-40" 时不会出现卖出信号，而卖出信号出现在脉动值 "-20");

- 卖出的负脉动值 (例如，如果设置数值 "-30"，则在脉动值 "-40" 时不会出现卖出信号，而卖出信号出现在脉动值 "-20"); Positive impulse value for BUY signal - 买入的正脉动值 (例如，如果设置数值 "30"，则在脉动值 "40" 时不会出现买入信号，而买入信号出现在脉动值 "20");

- 买入的正脉动值 (例如，如果设置数值 "30"，则在脉动值 "40" 时不会出现买入信号，而买入信号出现在脉动值 "20"); Multiplier of hedge positions of 1st and 2nd level - 用于对冲的初始手数的乘数。

从 2018.01.01 到 2018.04.26 在 H1 上测试几个品种: