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GoldWarrior02b - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1929
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
该 EA 使用指标 iCCI (商品通道指数, CCI), 之字折线, 和 脉动。 能够持仓尾随。
输入
- Lots - 初始开仓交易量;
- Stop Loss (in pips) - 止损;
- Take Profit (in pips) - 止盈;
- Trailing Stop (in pips) - 尾随;
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
- Averaging period (for "Impulse" and "CCI") - 均化周期，通常用于指标 "脉动" 和 "CCI";
- ZigZag: Depth - 指标之字折线: 参数 Depth;
- ZigZag: Deviation - 指标之字折线: 参数 Deviation;
- ZigZag: Backstep - 指标之字折线: 参数 Backstep;
- Profit target for closing all positions - 盈利目标, 在此我们将所有持仓平仓;
- Output, "false" -> in "Experts", "true" -> in Chart - 在屏幕上或标签中显示消息;
- Negative impulse value for SELL signal - 卖出的负脉动值 (例如，如果设置数值 "-30"，则在脉动值 "-40" 时不会出现卖出信号，而卖出信号出现在脉动值 "-20");
- Positive impulse value for BUY signal - 买入的正脉动值 (例如，如果设置数值 "30"，则在脉动值 "40" 时不会出现买入信号，而买入信号出现在脉动值 "20");
- Multiplier of hedge positions of 1st and 2nd level - 用于对冲的初始手数的乘数。
从 2018.01.01 到 2018.04.26 在 H1 上测试几个品种:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20577
脉动
脉动指标 - 已经过的点数计数。Stochastic_ROC
随机价格变化率振荡器。
DeleteTradeArrows
它从图表中删除标记交易业务的箭头对象。 该实用工具作为指标实现，它自身不会绘制任何东西。十字星箭头
一款基于十字星形态的 EA。 持仓尾随。