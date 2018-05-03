Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractal dimension index (Sevcik/Matulich) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2108
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В соответствии с описанием индикатора Fractal Dimension:
Мандельброт описывал Fractal Dimension Index (FDI) как способ измерения "запутанности и нерегулярности" чего-то. FDI может использоваться как индикатор фондового рынка.
Ценовой рынок мы можем рассматривать как трендовый или флэтовый. Во время сильного ралли ценовой тренд резкий, и иногда приобретает вид одномерной прямой линии. И если мы верим в то, что цены должны двигаться по более зазубренной фрактальной схеме, то предположим, что это почти прямое движение закончится в точке, которую мы могли бы предсказать с определенной степенью точности, достаточной для успешной торговли.
После тренда цены часто находятся во флэте в течение некоторого времени, прежде чем перейти в следующий тренд. Представим, что цены торгуются в прямоугольном паттерне, зигзагообразно колеблясь между одними и теми же точками в двумерном плоском паттерне. Плоскость представляет собой фрактал не больше, чем прямая линия. Поэтому мы можем ожидать, что цены выйдут из флэтового диапазона и вернутся к фрактальному поведению.
Таким образом, FDI — метод, который присваивает значение линиям на вашем графике. Оно может находиться между 1.0 и 2.0. Чем ближе движение цены к однонаправленной прямой, тем ближе значение индикатора к 1. Чем более ценовой график напоминает двумерную плоскость, тем ближе значение к 2.
Эта версия сделана точно по описанию разработчика индикатора FDI (Карлоса Севчика) с одним исправлением: формула, которую опубликовал Севчик, "перевернута". Ошибка эта была исправлена Алексом Матуличем, и данная версия использует правильный расчет.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20586
Советник на трех индикаторах iMA (Moving Average, MA).Impulse
Индикатор импульса - количества пройденных пунктов.
Индикатор Fractal Dimension в версии Марка Юрика более сглаженый, чем остальные. Но основное правило то же самое: это не индикатор направления. Он пытается определить, есть ли тренд на рынке, и это нужно всегда держать в уме.KWAN_RDP
Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iDemarker, iMFI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.