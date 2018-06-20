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指标显示已经过的点数。 支持来自枚举 ENUM_MA_METHOD 的均化方法。
使用脉动指标进行交易与基于 RSI 的指数类似: 指标分析包括搜索背离，即价格达到一个新的高点，而脉动却未超过其之前的最高等级。 这种背离表明逆转即将发生。
如果指标转而向下并跌落到最近的低谷之下，那么可说它已经完成了 "衰退波段"。 这种衰退波段被认为逆转即将发生的确认。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20574
Stochastic_ROC
随机价格变化率振荡器。Stochastic_MACD
随机振荡 MACD。
GoldWarrior02b
该 EA 使用指标 iCCI (商品通道指数，CCI)，之字折线和脉动。 能够持仓尾随。DeleteTradeArrows
它从图表中删除标记交易业务的箭头对象。 该实用工具作为指标实现，它自身不会绘制任何东西。