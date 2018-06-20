指标显示已经过的点数。 支持来自枚举 ENUM_MA_METHOD 的均化方法。

使用脉动指标进行交易与基于 RSI 的指数类似: 指标分析包括搜索背离，即价格达到一个新的高点，而脉动却未超过其之前的最高等级。 这种背离表明逆转即将发生。

如果指标转而向下并跌落到最近的低谷之下，那么可说它已经完成了 "衰退波段"。 这种衰退波段被认为逆转即将发生的确认。