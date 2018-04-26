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RSI bands - индикатор для MetaTrader 5
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В своей статье в журнале TASC за апрель 2008 года Франсуа Бертран описал индикатор RSI типа "а что, если": какой должна быть цена, чтобы RSI достиг определенного целевого значения.
Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности. Нахождение на основном графике очень упрощает оценку того, реалистична ли цена, или она находится слишком далеко от получения необходимого сигнала (а следовательно, далека от смены тренда).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20387
Индикатор Asymmetric Bands — один из способов избежать запаздывания при развороте тренда (обусловленного тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены).Schaff Trend Cycle - DEMA
В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчетов используется DEMA MACD. Это делает индикатор "быстрее" при определении изменений тренда, и он дает сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).
Стохастический осциллятор скорости изменения цены.Stochastic_MACD
Стохастический MACD.