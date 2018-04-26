В своей статье в журнале TASC за апрель 2008 года Франсуа Бертран описал индикатор RSI типа "а что, если": какой должна быть цена, чтобы RSI достиг определенного целевого значения.



Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности. Нахождение на основном графике очень упрощает оценку того, реалистична ли цена, или она находится слишком далеко от получения необходимого сигнала (а следовательно, далека от смены тренда).

