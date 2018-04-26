CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Asymmetric bands - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1971
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Существует множество индикаторов полосного типа. Почти все они работают схожим образом: некоторое базовое значение считается центральной линией, а полосы отрисовываются от него на одинаковом расстоянии сверху и снизу. Это хорошо очерчивает границы ценовых колебаний, но обычно вызывает запаздывание при развороте тренда. Это отставание обусловлено тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены.

Этот индикатор — один из способов исправить проблему. Вместо равноудаленных от центральной линии полос, здесь используются асимметричные.

Когда цена становится выше среднего, сужается нижняя полоса, а когда цена ниже среднего значения — сужается верхняя. Это с течением времени "приближает" противоположную полосу к среднему значению. Таким образом, сигналы на пробоях полос поступают быстрее и чаще, чем в обычных полосных индикаторах. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20474

Schaff Trend Cycle - DEMA Schaff Trend Cycle - DEMA

В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчетов используется DEMA MACD. Это делает индикатор "быстрее" при определении изменений тренда, и он дает сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).

Hull trend Hull trend

В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.

RSI bands RSI bands

Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности.

Stochastic_ROC Stochastic_ROC

Стохастический осциллятор скорости изменения цены.