Существует множество индикаторов полосного типа. Почти все они работают схожим образом: некоторое базовое значение считается центральной линией, а полосы отрисовываются от него на одинаковом расстоянии сверху и снизу. Это хорошо очерчивает границы ценовых колебаний, но обычно вызывает запаздывание при развороте тренда. Это отставание обусловлено тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены.



Этот индикатор — один из способов исправить проблему. Вместо равноудаленных от центральной линии полос, здесь используются асимметричные.



Когда цена становится выше среднего, сужается нижняя полоса, а когда цена ниже среднего значения — сужается верхняя. Это с течением времени "приближает" противоположную полосу к среднему значению. Таким образом, сигналы на пробоях полос поступают быстрее и чаще, чем в обычных полосных индикаторах.

