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Asymmetric bands - индикатор для MetaTrader 5
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Существует множество индикаторов полосного типа. Почти все они работают схожим образом: некоторое базовое значение считается центральной линией, а полосы отрисовываются от него на одинаковом расстоянии сверху и снизу. Это хорошо очерчивает границы ценовых колебаний, но обычно вызывает запаздывание при развороте тренда. Это отставание обусловлено тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены.
Этот индикатор — один из способов исправить проблему. Вместо равноудаленных от центральной линии полос, здесь используются асимметричные.
Когда цена становится выше среднего, сужается нижняя полоса, а когда цена ниже среднего значения — сужается верхняя. Это с течением времени "приближает" противоположную полосу к среднему значению. Таким образом, сигналы на пробоях полос поступают быстрее и чаще, чем в обычных полосных индикаторах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20474
В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчетов используется DEMA MACD. Это делает индикатор "быстрее" при определении изменений тренда, и он дает сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).Hull trend
В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.
Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности.Stochastic_ROC
Стохастический осциллятор скорости изменения цены.