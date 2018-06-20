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Stochastic_ROC - MetaTrader 5脚本

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基于随机振荡器的价格变化率 (ROC) 指标。

它有八个输入参数:

  • Stochastic K period - 计算随机 ％K 线的周期;
  • Stochastic D period - 计算随机 ％D 线的周期;
  • Stochastic Slowing - 计算随机慢速新的周期;
  • Stochastic MA Method - 随机计算方法;
  • Stochastic Price field - 随机计算的价格类型;
  • Stochastic line - 用于计算指标的随机线:
    • Main - 主线;
    • Signal - 信号线。
  • ROC period - 计算 ROC 的周期;
  • Calculation type - 计算类型:
    • Absolute - 绝对值;
    • Relative - 相对值。

ROC 指标 不是计算所必需的，因为它是由指标本身计算的。

计算:

如果 Type = Absolute Stochastic, 则 ROC = ((Stochastic(Now) - Stochastic(Prev)),
如果 Type = Relative Stochastic, 则 ROC = ((Stochastic(Now) - Stochastic(Prev)) / Stochastic(Prev))*100

ROC:

ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100
CLOSE (i) - 当前柱线的收盘价格;
CLOSE (i - n) - 前 n 根柱线的 收盘价格;

图例1. 随机 ROC 绝对值

图例1. 随机 ROC 绝对值

图例2. 随机 ROC 相对值

图例2. 随机 ROC 相对值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20573

Stochastic_MACD Stochastic_MACD

随机振荡 MACD。

Stochastic_Slow Stochastic_Slow

慢速随机振荡器。

脉动 脉动

脉动指标 - 已经过的点数计数。

GoldWarrior02b GoldWarrior02b

该 EA 使用指标 iCCI (商品通道指数，CCI)，之字折线和脉动。 能够持仓尾随。