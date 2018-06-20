请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
基于随机振荡器的价格变化率 (ROC) 指标。
它有八个输入参数:
- Stochastic K period - 计算随机 ％K 线的周期;
- Stochastic D period - 计算随机 ％D 线的周期;
- Stochastic Slowing - 计算随机慢速新的周期;
- Stochastic MA Method - 随机计算方法;
- Stochastic Price field - 随机计算的价格类型;
- Stochastic line - 用于计算指标的随机线:
- Main - 主线;
- Signal - 信号线。
- ROC period - 计算 ROC 的周期;
- Calculation type - 计算类型:
- Absolute - 绝对值;
- Relative - 相对值。
ROC 指标 不是计算所必需的，因为它是由指标本身计算的。
计算:
如果 Type = Absolute Stochastic, 则 ROC = ((Stochastic(Now) - Stochastic(Prev)), 如果 Type = Relative Stochastic, 则 ROC = ((Stochastic(Now) - Stochastic(Prev)) / Stochastic(Prev))*100
ROC:
ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100 CLOSE (i) - 当前柱线的收盘价格; CLOSE (i - n) - 前 n 根柱线的 收盘价格;
图例1. 随机 ROC 绝对值
图例2. 随机 ROC 相对值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20573
Stochastic_MACD
随机振荡 MACD。Stochastic_Slow
慢速随机振荡器。
脉动
脉动指标 - 已经过的点数计数。GoldWarrior02b
该 EA 使用指标 iCCI (商品通道指数，CCI)，之字折线和脉动。 能够持仓尾随。