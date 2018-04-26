CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BB MACD Extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2223
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

BB MACD — это вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера. Это помогает в определении точек смены тренда и измерении текущей силы тренда.

Индикатор разделен на три части:

  •  Линия, которая цветом отображает значения MACD.
  • "Канал", отрисовывающий полосы Боллинджера таким образом, чтобы упростить обнаружение изменений MACD внутри канала.
  • "Ранние уровни", представляющие полосы Боллинджера с использованием наименьшего отклонения, для ранней фиксации смены тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20555

EMA Levels MTF EMA Levels MTF

Мультитаймфреймовая версия индикатора EMA Levels.

Schaff trend RSX mtf Schaff trend RSX mtf

Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSX.

Weekly Fibo Levels Weekly Fibo Levels

Расчет основан на цене открытия текущей недели и диапазоне предыдущей недели.

Heiken Ashi Oscillator Heiken Ashi Oscillator

В этом индикаторе вместо "чистой цены" используются значения Хайкен Аши, чтобы определить тренд и его силу.