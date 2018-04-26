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BB MACD Extended - индикатор для MetaTrader 5
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BB MACD — это вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера. Это помогает в определении точек смены тренда и измерении текущей силы тренда.
Индикатор разделен на три части:
- Линия, которая цветом отображает значения MACD.
- "Канал", отрисовывающий полосы Боллинджера таким образом, чтобы упростить обнаружение изменений MACD внутри канала.
- "Ранние уровни", представляющие полосы Боллинджера с использованием наименьшего отклонения, для ранней фиксации смены тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20555
EMA Levels MTF
Мультитаймфреймовая версия индикатора EMA Levels.Schaff trend RSX mtf
Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSX.
Weekly Fibo Levels
Расчет основан на цене открытия текущей недели и диапазоне предыдущей недели.Heiken Ashi Oscillator
В этом индикаторе вместо "чистой цены" используются значения Хайкен Аши, чтобы определить тренд и его силу.