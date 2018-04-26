Складывается ощущение, что на сегодняшний день есть серьезная нехватка мультитаймфреймовых версий индикаторов для MetaTrader 5. Поскольку для этого нет никаких серьезных причин, представляю вам еще одну версию с возможностью мультитаймфрейма.



Это мультитаймфреймовая версия индикатора EMA Levels.

Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, и еще 3 "особенных":

следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;

второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;

третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.

Некоторую путаницу может вызвать интерполяция.

Она вступает в силу только в режиме мультитаймфрейма. Вместо того, чтобы отображать данные на графике пошагово, используется интерполяция, чтобы сделать картинку более сглаженной. Когда она отключена, график выглядит вот таким образом чтобы делать:

Некоторые утверждают, что таким образом продуцируются ложные значения. Однако в действительности это не так. Если мы сравним "классический" способ отображения мультитаймфреймовых данных (пошаговый путь) и интерполированный, то количество гарантированно точных точек будет абсолютно таким же: 1 на таймфрейм. Остальные при пошаговом отображении повторяются на барах, где этого значения не существует, а при интерполяции эти значения корректируются более логичным "сглаженным" способом. В большинстве случаев интерполяция даже намного точнее отображает происходящее, чем классический способ.

