与“常规”的 Heiken Ashi 振荡指标计算不同，这个版本使用了平滑过的 Heiken Ashi. 这使得错误信号大幅降低，并且当在 Heiken Ashi 上使用预先平滑的时候，延迟是在可接受范围内的。

基于当前周的开盘价和前一周的范围进行计算。

根据特点，分形维度指数指标不是一种方向性指标，它显示的是是否有趋势。如果 FDI 的数值小于目标阈值，就没有趋势 (市场在振荡). 如果数值高于阈值，市场就是有趋势的。

Mandelbrot 把分形维度指数 (Fractal Dimension Index, FDI) 一种衡量事物 "怎样复杂和特殊"的方法，FDI 可以用作股票市场的指标。价格变化越接近在一个维度的直线，FDI 就越接近 1.0. 价格变化越接近组成一个二维平面，FDI 就越接近 2.0.