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BB MACD 是一种 MACD (移动平均聚合分离，Moving Average Convergence Divergence) 指标的变体，它加上了布林带，这有助于侦测趋势的改变点以及衡量当前趋势的强弱。
指标可以分成三个部分:
- "线"的部分是彩色的 MACD 数值.
- "通道"部分是布林带，这样画可以使通道内 MACD 的变化更容易发现，
- "早期水平"部分是布林带，它使用了较小的偏差倍数，以便于对 MACD 趋势的变化有早期评估。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20555
每周斐波那契水平
基于当前周的开盘价和前一周的范围进行计算。Heiken Ashi 平滑的振荡指标
与“常规”的 Heiken Ashi 振荡指标计算不同，这个版本使用了平滑过的 Heiken Ashi. 这使得错误信号大幅降低，并且当在 Heiken Ashi 上使用预先平滑的时候，延迟是在可接受范围内的。
分形维度 - Ehlers
根据特点，分形维度指数指标不是一种方向性指标，它显示的是是否有趋势。如果 FDI 的数值小于目标阈值，就没有趋势 (市场在振荡). 如果数值高于阈值，市场就是有趋势的。分形维度指数 (Sevcik/Matulich)
Mandelbrot 把分形维度指数 (Fractal Dimension Index, FDI) 一种衡量事物 "怎样复杂和特殊"的方法，FDI 可以用作股票市场的指标。价格变化越接近在一个维度的直线，FDI 就越接近 1.0. 价格变化越接近组成一个二维平面，FDI 就越接近 2.0.