Schaff Trend RSX с возможностью работать и в режиме мультитаймфрейма.



Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, и еще 3 "особенных":

следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;

второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;

третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.

PS: это самостоятельный индикатор — для работы ему не нужна "обычная" версия.