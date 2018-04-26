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Индикаторы

Schaff trend RSX mtf - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1712
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Schaff Trend RSX с возможностью работать и в режиме мультитаймфрейма.

Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, и еще 3 "особенных":

  • следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
  • второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
  • третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.


PS:  это самостоятельный индикатор — для работы ему не нужна "обычная" версия.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20520

Generic_Index Generic_Index

Индикатор "Общий индекс".

USDX_Candle USDX_Candle

Индекс доллара США в виде японских свечей.

EMA Levels MTF EMA Levels MTF

Мультитаймфреймовая версия индикатора EMA Levels.

BB MACD Extended BB MACD Extended

BB MACD — это вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера. Это помогает в определении точек смены тренда и измерении текущей силы тренда.