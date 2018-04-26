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Schaff trend RSX mtf - индикатор для MetaTrader 5
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Schaff Trend RSX с возможностью работать и в режиме мультитаймфрейма.
Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, и еще 3 "особенных":
- следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
- второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
- третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.
Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.
PS: это самостоятельный индикатор — для работы ему не нужна "обычная" версия.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20520
Индикатор "Общий индекс".USDX_Candle
Индекс доллара США в виде японских свечей.
Мультитаймфреймовая версия индикатора EMA Levels.BB MACD Extended
BB MACD — это вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера. Это помогает в определении точек смены тренда и измерении текущей силы тренда.