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Индикаторы

Weekly Fibo Levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2285
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Расчет основан на цене открытия текущей недели и диапазоне предыдущей недели.

Исходя из природы этого индикатора, он больше всего подходит для долгосрочного трейдинга.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20546

BB MACD Extended BB MACD Extended

BB MACD — это вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера. Это помогает в определении точек смены тренда и измерении текущей силы тренда.

EMA Levels MTF EMA Levels MTF

Мультитаймфреймовая версия индикатора EMA Levels.

Heiken Ashi Oscillator Heiken Ashi Oscillator

В этом индикаторе вместо "чистой цены" используются значения Хайкен Аши, чтобы определить тренд и его силу.

Stochastic volatility Stochastic volatility

Это не индикатор направления. Даже несмотря на то, что он стохастический, он не показывает направления рынка, а демонстрирует суммарное значение волатильности. Индикатор разработан в соответствии с предположением о том, что во время экстремально низкой волатильности складывается удачный момент для входа в рынок, поскольку изменение волатильности неизбежно. Такие моменты на индикаторе отмечаются серыми точками. Чтобы увидеть направление входа, нужно использовать дополнительно индикатор тренда.