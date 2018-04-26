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Weekly Fibo Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Расчет основан на цене открытия текущей недели и диапазоне предыдущей недели.
Исходя из природы этого индикатора, он больше всего подходит для долгосрочного трейдинга.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20546
BB MACD — это вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера. Это помогает в определении точек смены тренда и измерении текущей силы тренда.EMA Levels MTF
Мультитаймфреймовая версия индикатора EMA Levels.
В этом индикаторе вместо "чистой цены" используются значения Хайкен Аши, чтобы определить тренд и его силу.Stochastic volatility
Это не индикатор направления. Даже несмотря на то, что он стохастический, он не показывает направления рынка, а демонстрирует суммарное значение волатильности. Индикатор разработан в соответствии с предположением о том, что во время экстремально низкой волатильности складывается удачный момент для входа в рынок, поскольку изменение волатильности неизбежно. Такие моменты на индикаторе отмечаются серыми точками. Чтобы увидеть направление входа, нужно использовать дополнительно индикатор тренда.