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Индикаторы

Heiken Ashi Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Это один из индикаторов семейства ценовых осцилляторов.

В нем вместо "чистой цены" используются значения Хайкен Аши, чтобы определить тренд и его силу. Дополнительная сигнальная линия включена для достижения двух целей:

  • Чтобы использовать ее как любую обычную сигнальную линию: на пересечениях с осциллятором.
  • Поскольку значения осциллятора имеют склонность к некоторой "нервозности" (очень быстрым колебаниям), не повредит получение сглаженных значений, которые, независимо от естественного запаздывания, будут отфильтровывать некоторые ложные сигналы.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20534

Weekly Fibo Levels Weekly Fibo Levels

Расчет основан на цене открытия текущей недели и диапазоне предыдущей недели.

BB MACD Extended BB MACD Extended

BB MACD — это вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера. Это помогает в определении точек смены тренда и измерении текущей силы тренда.

Stochastic volatility Stochastic volatility

Это не индикатор направления. Даже несмотря на то, что он стохастический, он не показывает направления рынка, а демонстрирует суммарное значение волатильности. Индикатор разработан в соответствии с предположением о том, что во время экстремально низкой волатильности складывается удачный момент для входа в рынок, поскольку изменение волатильности неизбежно. Такие моменты на индикаторе отмечаются серыми точками. Чтобы увидеть направление входа, нужно использовать дополнительно индикатор тренда.

Heiken Ashi Smoothed Oscillator Heiken Ashi Smoothed Oscillator

В этой версии для расчета осциллятора используются сглаженные цены Хайкен Аши, вместо обычных. Это значительно снижает количество ложных сигналов. Кроме того, если Хайкен Аши предварительно сглажены, запаздывание находится в допустимых пределах.