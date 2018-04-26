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Heiken Ashi Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Это один из индикаторов семейства ценовых осцилляторов.
В нем вместо "чистой цены" используются значения Хайкен Аши, чтобы определить тренд и его силу. Дополнительная сигнальная линия включена для достижения двух целей:
- Чтобы использовать ее как любую обычную сигнальную линию: на пересечениях с осциллятором.
- Поскольку значения осциллятора имеют склонность к некоторой "нервозности" (очень быстрым колебаниям), не повредит получение сглаженных значений, которые, независимо от естественного запаздывания, будут отфильтровывать некоторые ложные сигналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20534
Расчет основан на цене открытия текущей недели и диапазоне предыдущей недели.BB MACD Extended
BB MACD — это вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера. Это помогает в определении точек смены тренда и измерении текущей силы тренда.
Это не индикатор направления. Даже несмотря на то, что он стохастический, он не показывает направления рынка, а демонстрирует суммарное значение волатильности. Индикатор разработан в соответствии с предположением о том, что во время экстремально низкой волатильности складывается удачный момент для входа в рынок, поскольку изменение волатильности неизбежно. Такие моменты на индикаторе отмечаются серыми точками. Чтобы увидеть направление входа, нужно использовать дополнительно индикатор тренда.Heiken Ashi Smoothed Oscillator
В этой версии для расчета осциллятора используются сглаженные цены Хайкен Аши, вместо обычных. Это значительно снижает количество ложных сигналов. Кроме того, если Хайкен Аши предварительно сглажены, запаздывание находится в допустимых пределах.