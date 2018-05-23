这个指标是在 Francesco G. Cavasino 的思路和工作(发表在他的文章 "随机振荡波动性"中)启发下制作的，

Original stochastic(原来的随机震荡) (代码中的 OriginalStoch 输入变量或者指标输入页面的 Calculate using original stochastic(使用原来的随机振荡计算) 选项) - 您是希望指标使用原来的George Lane 方法计算随机振荡的平滑，还是计算为Em. 默认设为 true。

输入变量或者指标输入页面的 选项) - 您是希望指标使用原来的George Lane 方法计算随机振荡的平滑，还是计算为Em. 默认设为 true。 Original volatility （原来的波动性）(代码中的OriginalVolatility变量或者指标输入页面的Calculate using original volatility（使用原来的波动性计算）选项) - 使用在原来指标的历史波动性的每日数据来计算，并且假定一年有252个工作日。如果您在不是每日的图表上工作，可能最好把 original volatility 计算选项关闭 (把这个选项设为 false).

一些使用方法解释:

这不是一个方向性指标. 这里的意思是，即使它是随机振荡，它并不是显示市场的方向，而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全，然后作出这个指标是，在极低的波动时期，这是进入市场的好时机，因为波动的变化迫在眉睫。在指标中，那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向，您应当使用一些其他显示趋势的指标。