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这个指标是在 Francesco G. Cavasino 的思路和工作(发表在他的文章 "随机振荡波动性"中)启发下制作的，
- Original stochastic(原来的随机震荡) (代码中的OriginalStoch输入变量或者指标输入页面的 Calculate using original stochastic(使用原来的随机振荡计算)选项) - 您是希望指标使用原来的George Lane 方法计算随机振荡的平滑，还是计算为Em. 默认设为 true。
- Original volatility （原来的波动性）(代码中的OriginalVolatility变量或者指标输入页面的Calculate using original volatility（使用原来的波动性计算）选项) - 使用在原来指标的历史波动性的每日数据来计算，并且假定一年有252个工作日。如果您在不是每日的图表上工作，可能最好把 original volatility 计算选项关闭 (把这个选项设为 false).
一些使用方法解释:
这不是一个方向性指标. 这里的意思是，即使它是随机振荡，它并不是显示市场的方向，而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全，然后作出这个指标是，在极低的波动时期，这是进入市场的好时机，因为波动的变化迫在眉睫。在指标中，那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向，您应当使用一些其他显示趋势的指标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20523
EMA Levels MTF
EMA Levels 多时段版本。Schaff trend RSX mtf
Schaff Trend RSX 多时段版本
Heiken Ashi 振荡指标
这个指标没有使用“单纯价格”，而是使用了 Heiken Ashi 的数值来确定趋势和趋势的“强度”。Heiken Ashi 平滑的振荡指标
与“常规”的 Heiken Ashi 振荡指标计算不同，这个版本使用了平滑过的 Heiken Ashi. 这使得错误信号大幅降低，并且当在 Heiken Ashi 上使用预先平滑的时候，延迟是在可接受范围内的。