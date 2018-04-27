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Советники

Absorption - эксперт для MetaTrader 5

q3-star | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2666
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи: Сергей.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует паттерн "Поглощение". Выставляет Buy Stop и Sell Stop отложенные ордера. Может переводить позицию в безубыток, а также трейлинг. Отдельные настройки Take Profit для BUY и SELL.

Поглощение на баре #2:

Absorption in bar 2

Поглощение на баре #1

Absorption in bar 1


Входные параметры

  • Lots - объем размещаемого отложенного ордера;
  • Take Profit Buy - тейк профит для Buy Stop отложенных ордеров;
  • Take Profit Sell - тейк профит для Sell Stop отложенных ордеров;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Indent from high or low - отступ от найденного экстремума (high или low);
  • Number of bars to search for price extremes - количество баров для поиска экстремумов;
  • Expiration a pending order in hours - время жизни отложенного ордера, в часах;
  • Magic number for signal 1 - идентификатор позиций для сделок по сигналу 1;
  • Magic number for signal 2 - идентификатор позиций для сделок по сигналу 2;
  • Breakeven (in pips) ("0" -> parameter "Breakeven" is off) - безубыток (на сколько переносить стоп лосс);
  • Breakeven profit (in pips) - прибыль, при достижении которой переносить стоп лосс в безубыток.

Тест в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков" на символе GBPUSD,H1 c 2018.01.01 по 2018.04.25:

Absorption

Heiken Ashi Smoothed Oscillator Heiken Ashi Smoothed Oscillator

В этой версии для расчета осциллятора используются сглаженные цены Хайкен Аши, вместо обычных. Это значительно снижает количество ложных сигналов. Кроме того, если Хайкен Аши предварительно сглажены, запаздывание находится в допустимых пределах.

Stochastic volatility Stochastic volatility

Это не индикатор направления. Даже несмотря на то, что он стохастический, он не показывает направления рынка, а демонстрирует суммарное значение волатильности. Индикатор разработан в соответствии с предположением о том, что во время экстремально низкой волатильности складывается удачный момент для входа в рынок, поскольку изменение волатильности неизбежно. Такие моменты на индикаторе отмечаются серыми точками. Чтобы увидеть направление входа, нужно использовать дополнительно индикатор тренда.

Doji Arrows Doji Arrows

Советник по паттерну Doji. Трейлинг позиций.

Linear Regression Study Linear Regression Study

Линия линейной регрессии с добавлением проекции канала стандартной ошибки.