Absorption

В этой версии для расчета осциллятора используются сглаженные цены Хайкен Аши, вместо обычных. Это значительно снижает количество ложных сигналов. Кроме того, если Хайкен Аши предварительно сглажены, запаздывание находится в допустимых пределах.

Это не индикатор направления. Даже несмотря на то, что он стохастический, он не показывает направления рынка, а демонстрирует суммарное значение волатильности. Индикатор разработан в соответствии с предположением о том, что во время экстремально низкой волатильности складывается удачный момент для входа в рынок, поскольку изменение волатильности неизбежно. Такие моменты на индикаторе отмечаются серыми точками. Чтобы увидеть направление входа, нужно использовать дополнительно индикатор тренда.