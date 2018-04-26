Индикатор позволяет создать индекс для одной из восьми основных валют. Индекс может содержать до десяти составляющих компонентов.

Индикатор имеет двадцать два настраиваемых параметра:

Index - создаваемый индекс валюты;

- создаваемый индекс валюты; Inverse - инвертирование графика индекса (переключатель Yes/No);

- инвертирование графика индекса (переключатель Yes/No); Instrument 1 - наименование первой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию EURUSD);

- наименование первой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию EURUSD); Use instrument 1 - использование первой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);

- использование первой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No); Instrument 2 - наименование второй составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDJPY);

- наименование второй составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDJPY); Use instrument 2 - использование второй составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);

- использование второй составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No); Instrument 3 - наименование третьей составляющей создаваемого индекса (по умолчанию GBPUSD);

- наименование третьей составляющей создаваемого индекса (по умолчанию GBPUSD); Use instrument 3 - использование третьей составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);

- использование третьей составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No); Instrument 4 - наименование четвёртой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDCHF);

- наименование четвёртой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDCHF); Use instrument 4 - использование четвёртой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);

- использование четвёртой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No); Instrument 5 - наименование пятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDCAD);

- наименование пятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDCAD); Use instrument 5 - использование пятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);

- использование пятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No); Instrument 6 - наименование шестой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию NZDUSD);

- наименование шестой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию NZDUSD); Use instrument 6 - использование шестой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);

- использование шестой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No); Instrument 7 - наименование седьмой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию AUDUSD);

- наименование седьмой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию AUDUSD); Use instrument 7 - использование седьмой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);

- использование седьмой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No); Instrument 8 - наименование восьмой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDSEK);

- наименование восьмой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDSEK); Use instrument 8 - использование восьмой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);

- использование восьмой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No); Instrument 9 - наименование девятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDRUB);

- наименование девятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDRUB); Use instrument 9 - использование девятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);

- использование девятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No); Instrument 10 - наименование десятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию XAUUSD);

- наименование десятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию XAUUSD); Use instrument 10 - использование десятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No).

Рис.1. Индекс USD

Рис.2. Индекс EUR

Рис.3. Индекс AUD

Рис.4. Индекс RUB