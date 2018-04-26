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Generic_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор позволяет создать индекс для одной из восьми основных валют. Индекс может содержать до десяти составляющих компонентов.
Индикатор имеет двадцать два настраиваемых параметра:
- Index - создаваемый индекс валюты;
- Inverse - инвертирование графика индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 1 - наименование первой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию EURUSD);
- Use instrument 1 - использование первой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 2 - наименование второй составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDJPY);
- Use instrument 2 - использование второй составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 3- наименование третьей составляющей создаваемого индекса (по умолчанию GBPUSD);
- Use instrument 3 - использование третьей составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 4 - наименование четвёртой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDCHF);
- Use instrument 4 - использование четвёртой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 5 - наименование пятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDCAD);
- Use instrument 5 - использование пятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 6 - наименование шестой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию NZDUSD);
- Use instrument 6 - использование шестой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 7 - наименование седьмой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию AUDUSD);
- Use instrument 7 - использование седьмой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 8 - наименование восьмой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDSEK);
- Use instrument 8 - использование восьмой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 9 - наименование девятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDRUB);
- Use instrument 9 - использование девятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
- Instrument 10 - наименование десятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию XAUUSD);
- Use instrument 10 - использование десятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No).
Рис.1. Индекс USD
Рис.2. Индекс EUR
Рис.3. Индекс AUD
Рис.4. Индекс RUB
USDX_Candle
Индекс доллара США в виде японских свечей.Schaff Trend RSI MTF
Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSI.
Schaff trend RSX mtf
Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSX.EMA Levels MTF
Мультитаймфреймовая версия индикатора EMA Levels.