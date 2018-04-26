CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Generic_Index - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1897
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор позволяет создать индекс для одной из восьми основных валют. Индекс может содержать до десяти составляющих компонентов.

Индикатор имеет двадцать два настраиваемых параметра:

  • Index - создаваемый индекс валюты;
  • Inverse - инвертирование графика индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 1 - наименование первой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию EURUSD);
  • Use instrument 1 - использование первой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 2 - наименование второй составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDJPY);
  • Use instrument 2 - использование второй составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 3- наименование третьей составляющей создаваемого индекса (по умолчанию GBPUSD);
  • Use instrument 3 - использование третьей составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 4 - наименование четвёртой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDCHF);
  • Use instrument 4 - использование четвёртой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 5 - наименование пятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDCAD);
  • Use instrument 5 - использование пятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 6 - наименование шестой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию NZDUSD);
  • Use instrument 6 - использование шестой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 7 - наименование седьмой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию AUDUSD);
  • Use instrument 7 - использование седьмой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 8 - наименование восьмой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDSEK);
  • Use instrument 8 - использование восьмой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 9 - наименование девятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию USDRUB);
  • Use instrument 9 - использование девятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No);
  • Instrument 10 - наименование десятой составляющей создаваемого индекса (по умолчанию XAUUSD);
  • Use instrument 10 - использование десятой составляющей при создании индекса (переключатель Yes/No).

Рис.1. Индекс USD

Рис.1. Индекс USD

Рис.2. Индекс EUR

Рис.2. Индекс EUR

Рис.3. Индекс AUD

Рис.3. Индекс AUD

Рис.4. Индекс RUB

Рис.4. Индекс RUB

USDX_Candle USDX_Candle

Индекс доллара США в виде японских свечей.

Schaff Trend RSI MTF Schaff Trend RSI MTF

Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSI.

Schaff trend RSX mtf Schaff trend RSX mtf

Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSX.

EMA Levels MTF EMA Levels MTF

Мультитаймфреймовая версия индикатора EMA Levels.