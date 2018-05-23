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看起来 MetaTrader 5 指标中严重缺乏多时段版本有一段时间了，因为这不大合理，这里是另一个多时段版本。
This is a multi timeframe version of EMA Levels.
支持的时段是所有 MetaTrader 5 所支持可用的时段，它还含有3个“特别的”时段:
- Next higher timeframe: 与活动图表相比，第一个更高的时段。
- Second higher timeframe: 与活动图表相比，第二个更高的时段。
- Third higher timeframe: 与活动图表相比，第三个更高的时段。
如果使用这三个时段中的设置，则在您改变图表时段的时候会自动设置这些时段。
有时候会造成混淆的选项是 interpolation （插值）.
Interpolation 只在多时段模式下才起作用，它并不是像在图表上显示的那样含有每步数据，而是使用了线性插值来显示得更加平滑。当它关闭时，这里是上面的例子现在看起来的样子:
对此有些争议，因为它会造出虚假的数值，其实真实情况并不是这样，如果我们比较显示多时段数据的 “经典”方法（按“每步”的方法），保证点的数量是一样的：每个时段一个。剩下的就是，在每步方法中，重复了并不存在的数值，而在插值方法中，它会以更具“逻辑”（平滑）的方法来调整这些数值，并且，在更多情况下这是比经典方法更接近实际的。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20521
Schaff Trend RSX 多时段版本Schaff Trend RSI MTF
Schaff Trend RSI 多时段版本。
这不是一个方向性指标。这里的意思是，即使它是随机振荡，它并不是显示市场的方向，而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全，然后作出这个指标是，在极低的波动时期，这是进入市场的好时机，因为波动的变化迫在眉睫。在指标中，那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向，您应当使用一些其他显示趋势的指标。Heiken Ashi 振荡指标
这个指标没有使用“单纯价格”，而是使用了 Heiken Ashi 的数值来确定趋势和趋势的“强度”。