看起来 MetaTrader 5 指标中严重缺乏多时段版本有一段时间了，因为这不大合理，这里是另一个多时段版本。

This is a multi timeframe version of EMA Levels.

支持的时段是所有 MetaTrader 5 所支持可用的时段，它还含有3个“特别的”时段:

Next higher timeframe: 与活动图表相比，第一个更高的时段。

Second higher timeframe: 与活动图表相比，第二个更高的时段。

Third higher timeframe: 与活动图表相比，第三个更高的时段。

如果使用这三个时段中的设置，则在您改变图表时段的时候会自动设置这些时段。

有时候会造成混淆的选项是 interpolation （插值）.

Interpolation 只在多时段模式下才起作用，它并不是像在图表上显示的那样含有每步数据，而是使用了线性插值来显示得更加平滑。当它关闭时，这里是上面的例子现在看起来的样子:

对此有些争议，因为它会造出虚假的数值，其实真实情况并不是这样，如果我们比较显示多时段数据的 “经典”方法（按“每步”的方法），保证点的数量是一样的：每个时段一个。剩下的就是，在每步方法中，重复了并不存在的数值，而在插值方法中，它会以更具“逻辑”（平滑）的方法来调整这些数值，并且，在更多情况下这是比经典方法更接近实际的。