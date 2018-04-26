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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
USDX_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор USDX отображает индекс USD в виде японских свечей
Расчет:
USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Reverse - реверс графика рассчитанного индекса.
Обратите внимание, что для работы индикатора требуется наличие на сервере валютных пар: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK и USDCHF. При отсутствии любой из них, индикатор будет рассчитан неверно.
Schaff Trend RSI MTF
Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSI.USDX
Индекс доллара США против корзины основных валют.
Generic_Index
Индикатор "Общий индекс".Schaff trend RSX mtf
Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSX.