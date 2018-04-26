Индикатор USDX отображает индекс USD в виде японских свечей

Расчет: USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

Reverse - реверс графика рассчитанного индекса.

Обратите внимание, что для работы индикатора требуется наличие на сервере валютных пар: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK и USDCHF. При отсутствии любой из них, индикатор будет рассчитан неверно.