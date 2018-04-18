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Индикаторы

Schaff Trend RSX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(13)
Опубликован:
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Schaff Trend RSI — полезный индикатор, но если мы будем считать сигналом наклон RSI, это может дать нам лишние сигналы.

Решение выглядит очевидным: поскольку RSX — это "сглаженный RSI" без запаздывания, в этой версии вместо RSI рассчитывается RSX. Это делает наклон более сглаженным и дает значительно меньше ситуаций смены цвета (наклона).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20494

Schaff TCD RSI Schaff TCD RSI

Преимущество индикатора Schaff Trend Convergence Divergence RSI имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.

Schaff TCD RSX Schaff TCD RSX

В качестве логического шага для отфильтровывания возможных ложных сигналов, эта вариация индикатора Schaff TCD RSI использует RSX (более сглаженную версию RSI, чем обычная), чтобы выдавать более сглаженный результат.

Schaff Trend RSI Schaff Trend RSI

Schaff Trend RSI — RSI, рассчитанный от MACD.

ChannelEA2 ChannelEA2

ChannelEA2 - советник, работающий в канале отложенными стоповыми ордерами.