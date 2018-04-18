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Schaff Trend RSX - индикатор для MetaTrader 5
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Schaff Trend RSI — полезный индикатор, но если мы будем считать сигналом наклон RSI, это может дать нам лишние сигналы.
Решение выглядит очевидным: поскольку RSX — это "сглаженный RSI" без запаздывания, в этой версии вместо RSI рассчитывается RSX. Это делает наклон более сглаженным и дает значительно меньше ситуаций смены цвета (наклона).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20494
Преимущество индикатора Schaff Trend Convergence Divergence RSI имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.Schaff TCD RSX
В качестве логического шага для отфильтровывания возможных ложных сигналов, эта вариация индикатора Schaff TCD RSI использует RSX (более сглаженную версию RSI, чем обычная), чтобы выдавать более сглаженный результат.
Schaff Trend RSI — RSI, рассчитанный от MACD.ChannelEA2
ChannelEA2 - советник, работающий в канале отложенными стоповыми ордерами.