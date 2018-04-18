Schaff Trend RSI — полезный индикатор, но если мы будем считать сигналом наклон RSI, это может дать нам лишние сигналы.

Решение выглядит очевидным: поскольку RSX — это "сглаженный RSI" без запаздывания, в этой версии вместо RSI рассчитывается RSX. Это делает наклон более сглаженным и дает значительно меньше ситуаций смены цвета (наклона).

