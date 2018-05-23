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Schaff trend RSX mtf - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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含有多时段模式选项的 Schaff Trend RSX 指标。

支持的时段是所有 MetaTrader 5 所支持可用的时段，它还含有3个“特别的”时段:

  • Next higher timeframe: 与活动图表相比，第一个更高的时段。
  • Second higher timeframe: 与活动图表相比，第二个更高的时段。
  • Third higher timeframe: 与活动图表相比，第三个更高的时段。

如果使用这三个时段中的设置，则在您改变图表时段的时候会自动设置这些时段。

备注:它是一个独立的指标 - 它不需要“常规”版本就可以工作。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20520

Schaff Trend RSI MTF Schaff Trend RSI MTF

Schaff Trend RSI 多时段版本。

Schaff TCD RSX Schaff TCD RSX

为了过滤掉更多的错误信号，这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。

EMA Levels MTF EMA Levels MTF

EMA Levels 多时段版本。

随机振荡动荡性 随机振荡动荡性

这不是一个方向性指标。这里的意思是，即使它是随机振荡，它并不是显示市场的方向，而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全，然后作出这个指标是，在极低的波动时期，这是进入市场的好时机，因为波动的变化迫在眉睫。在指标中，那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向，您应当使用一些其他显示趋势的指标。