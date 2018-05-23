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含有多时段模式选项的 Schaff Trend RSX 指标。
支持的时段是所有 MetaTrader 5 所支持可用的时段，它还含有3个“特别的”时段:
- Next higher timeframe: 与活动图表相比，第一个更高的时段。
- Second higher timeframe: 与活动图表相比，第二个更高的时段。
- Third higher timeframe: 与活动图表相比，第三个更高的时段。
如果使用这三个时段中的设置，则在您改变图表时段的时候会自动设置这些时段。
备注:它是一个独立的指标 - 它不需要“常规”版本就可以工作。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20520
Schaff Trend RSI MTF
Schaff Trend RSI 多时段版本。Schaff TCD RSX
为了过滤掉更多的错误信号，这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。
EMA Levels MTF
EMA Levels 多时段版本。随机振荡动荡性
这不是一个方向性指标。这里的意思是，即使它是随机振荡，它并不是显示市场的方向，而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全，然后作出这个指标是，在极低的波动时期，这是进入市场的好时机，因为波动的变化迫在眉睫。在指标中，那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向，您应当使用一些其他显示趋势的指标。