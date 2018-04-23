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Индикаторы

Blau_TSI - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор William Blau True Strength Index отображает индекс истинного диапазона Вильяма Блау.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета;
  • First smoothing period - период первичного сглаживания;
  • Second smoothing period - период вторичного сглаживания;
  • Third smoothing period - период результирующего сглаживания;
  • Upper level - уровень перекупленности;
  • Lower level - уровень перепроданности.

Исходя из формулы расчета True Strength Index, описанной в статье Как написать индикатор в MQL5, и из положений Вильяма Блау о трехпериодном сглаживании, формула расчета индикатора выглядит так:

TSI(Price,Period,fs,ss,ts) = 100 * EMA(EMA(EMA( mtm(Price,Period) ,fs),ss),ts) / EMA(EMA(EMA( |mtm(Price,Period)| ,fs),ss),ts)

где:

mtm(Price,Period) = Price[i] - Price[i-Period+1],
fs - First smoothing period,
ss - Second smoothing period,
ts - Third smoothing period

Momentum-M15 Momentum-M15

Советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

Торговая стратегия "FX-CHAOS_SCALP".

Kaufman AMA with filter Kaufman AMA with filter

В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в эту версию добавлено настраиваемое сглаживание и фильтр, который сможет нивелировать незначимые изменения АМА.

Bulls and Bears Bulls and Bears

Этот индикатор показывает силу быков и силу медведей в одном подокне.