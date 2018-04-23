Советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).

В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в эту версию добавлено настраиваемое сглаживание и фильтр, который сможет нивелировать незначимые изменения АМА.

Этот индикатор показывает силу быков и силу медведей в одном подокне.