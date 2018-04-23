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Blau_TSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор William Blau True Strength Index отображает индекс истинного диапазона Вильяма Блау.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета;
- First smoothing period - период первичного сглаживания;
- Second smoothing period - период вторичного сглаживания;
- Third smoothing period - период результирующего сглаживания;
- Upper level - уровень перекупленности;
- Lower level - уровень перепроданности.
Исходя из формулы расчета True Strength Index, описанной в статье Как написать индикатор в MQL5, и из положений Вильяма Блау о трехпериодном сглаживании, формула расчета индикатора выглядит так:
TSI(Price,Period,fs,ss,ts) = 100 * EMA(EMA(EMA( mtm(Price,Period) ,fs),ss),ts) / EMA(EMA(EMA( |mtm(Price,Period)| ,fs),ss),ts)
где:
mtm(Price,Period) = Price[i] - Price[i-Period+1],
fs - First smoothing period,
ss - Second smoothing period,
ts - Third smoothing period
fs - First smoothing period,
ss - Second smoothing period,
ts - Third smoothing period
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